Clizia Incorvaia: “Patrick uno stratega”/ Il web: “per colpa tua, Paolo non vincerà”

Clizia Incorvaia, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del portale Coming Soon, ha ripercorso la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, lanciando unafrecciatina a Patrick Ray Pugliese. “Patrick è un mezzo autore, ha fatto il Grande Fratello 200 mila volte è normale che sappia il gioco. Io manco sapevo se le telecamere mi riprendevano, io il Grande Fratello lo avevo visto tanti anni fa quindi non sapevo proprio di cosa stessimo parlando. Tutti quelli che stanno ancora in Casa hanno una bella strategia, sono tutti giocatori, gente che ha già partecipato ad altri reality. Tranne Paolo, sono tutti giocatori“, ha detto Clizia che punge non solo Patrick, ma anche tutti gli altri concorrenti che hanno conquistato la finale. Tra tutti, però, secondo Clizia Incorvaia, l’unico che merita la finale è proprio il suo Paolo: “Credo che vincerà il mio Paolo perché è la persona in assoluto, lì dentro, più vera e priva di maschere che porta l’esempio di uomo d’altri tempi. Un uomo che in tv non viene spesso rappresentato”, ha aggiunto.

CLIZIA INCORVAIA FA INBFURIARE I FANS DI PAOLO CIAVARRO

L’attacco di Clizia Incorvaia a Patrick Ray Pugliese non è piaciuto ai fans di Paolo Ciavarro convinti che la vittoria sia ormai da dimenticare. Sui social, molti utenti stanno puntando il dito contro l’ex moglie di Francesco Sarcina, rea di aver messo tutti i fans degli altri finalisti contro Paolo che, in un eventuale scontro con Patrick Ray Pugliese durante la finalissima, perderebbe. Qualora, invece, Patrick non dovesse riuscire ad arrivare all’ultima sfida e dovrebbe, invece, esserci Paolo, i fans di Ciavarro sono sicuri che le dichiarazioni della Incorvaia spingerebbero i fans di Pugliese a non votare per Paolo. “Tutti ci auguravamo un degno epilogo per questo Gf Vip con Paolo e Patrick abbracciati a spegnere le luci e la Signora Clizia Incorvaia, per mania di protagonismo, ci ha dovuto rovinare anche questo sogno volendoci mettere uno contro l’altro, ma perché?!”, “Mi sa che come Licia è uscita per via della Eboli, Paolo non vincerà per via di Clizia…Anche lei che si diletta a spu….are Patrick, bene!”, scrivono gli utenti.

Ma sta Clizia lo sa che se fa così il suo Paolo il #gfvip non lo vince? Ma nessuno che pensi ai fattacci propri e a limitarsi ad elogiare il proprio preferito

sempre a denigrare…

Patrick nei suoi 200mila GF non ha MAI iniziato una storia d’amore finta per strategia! https://t.co/sZQT4Oz51q — Giuseppe Migliore (@peppe_migliore) April 6, 2020

Mi sa che come Licia è uscita per via della Eboli, Paolo non vincerà per via di Clizia… Anche lei che si diletta a sputtanare Patrick, bene! WE DON’T FORGET… #gfvip — Giuseppe Migliore (@peppe_migliore) April 6, 2020





