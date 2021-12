Wanda Nara ha un flirt con il suo bodyguard?/ “Si sta vendicando di Mauro Icardi”

Wanda Nara avrebbe un flirt con il suo bodyguard Agustín Longueira. A rivelare questo triangolo è il giornalista argentino Rodrigo Lussich, secondo cui ci sarebbe del tenero tra Wanda Nara e la sua guardia del corpo: “Chi verrà a prenderla in giro per casa? La guardia del corpo Agustín Longueira, che è affascinato da questa fama improvvisa. La porterà su una lettiga”, ha detto il conduttore del programma tv argentino Intrusos con in sottofondo la colonna sonora del film “The Bodyguard“. Poi ha fornito ulteriori dettagli su Logueira: “Ho scoperto che era un ‘granatiere’ a cavallo, è nato a San Pedro ed è affascinato da Wanda”. “Wanda lo segue su Instagram e a lui lei piace. Certo, è una bella donna; e lei lo guarda avidamente. Svegliati Mauro Icardi, lì in Europa. Va bene, è meglio che dorma perché da sveglio era un disastro”, ha concluso Lussich.

Lo stesso Augustin Longueira ha però voluto chiarire come stanno le cose e ha raccontato la sua versione dei fatti a Los Angeles de la Manana: “Sono l’unica guardia del corpo che ha al momento e lei è molto tranquilla e educata“, ha dichiarato Longueira riferendosi aWanda Nara. “Sono arrivato a Wanda tramite un’azienda che mi ha assunto per tutta la durata del suo soggiorno in Argentina, che si protrarrà probabilmente fino al 3 gennaio”. Lo stesso bodyguard è stato poi incalzato dagli intervistatori e ha aggiunto: “Sono sempre vicino a lei e sono attento a quello che succede intorno”.

La stampa argentina è convinta che Wanda Nara si stia vendicando di Mauro Icardi. “Wanda sta facendo tutto questo per far saltare in aria Maurito. È un dispetto”, questa è l’indiscrezione che trapela. Nel mirino del gossip sono finiti alcuni filmati e diverse foto in cui il 31enne è al fianco della Nara e la guarda con ammirazione, mentre le cinge le spalle o la vita in atteggiamento protettivo. Un contatto che non sembrerebbe dispiacere, secondo le indiscrezioni, all’imprenditrice. I giornalisti non hanno potuto poi fare a meno di notare un cambio di atteggiamento di Wanda Nara dopo la pace con Mauro Icardi. Nell’ultimo viaggio in Sudamerica, l’imprenditrice non si era fatta vedere molto in giro. Questa volta, invece, oltre agli appuntamenti pubblici, Wanda Nara sta trascorrendo serate tra locali e discoteche. “Mi sembra che si diverta molto a stare qui, negli altri viaggi che ha fatto non si è mostrata così tanto. Forse con un po’ di risentimento per Icardi”, ha ironizzato Yanina Latorre, commentando il comportamento di Wanda Nara. Eppure il tradimento con China Suarez sembra essere ormai acqua passata tanto che i due si mostrano affiatati anche sui social. Sarà vero?

