Wanda Nara e Icardi, matrimonio finito: “Siamo separati”/ “Ci avevo riprovato per motivi di salute”

Wanda Nara e Mauro Icardi, matrimonio al capolinea: la conferma

Stavolta sembra finita davvero la storia tra la showgirl argentina e il calciatore del Galatasaray con un passato nell’Inter, niente da fare per la coppia che ha provato a mettere alle spalle una crisi in realtà mai del tutto superata, ad annunciare la fine del matrimonio è stata Wanda Nara, che intervenuta in una trasmissione sudamericana, Pomeriggio America, ha detto addio a Mauro Icardi: “Sono separata, per motivi personali e di salute ci avevo riprovato” ha dichiarato l’ex opinionista del Grande Fratello che presto fornirà nuovi dettagli sulla questione che però a questo punto sembra risolta.

Nessuna possibilità di riconciliazione dunque, pesano troppo i tradimenti degli scorsi anni che avevano dato origine a una crepa troppo grossa per essere superata, oltre alla scoperta di una nuova scappatella del centravanti, da qui è nata la volontà di Wanda Nara di dire addio per sempre all’ex marito, con il quale aveva costruito una famiglia in seguito alla separazione con l’ex Catania e Milan Maxi Lopez.

Come sta Wanda Nara: prosegue la battaglia con la leucemia

La showgirl argentina presto sbarcherà nel programma Bake Off in versione sudamericana, un modo per distrarsi dalla fine della storia con Mauro Icardi resa nota in queste ore, in attesa di capire se anche il giocatore vorrà dire la sua sul matrimonio al capolinea dopo che nelle passate settimane aveva speso una nuova dedica per la madre dei suoi figli.

Intanto Wanda Nara prosegue la sua battaglia più seria e complicata, quella con la leucemia, malattia della quale l’argentina soffre da diversi mesi, dopo aver iniziato le terapie cicliche in una struttura specializzata in Argentina le condizioni della modella sarebbero ora stabili, anche se la paura è stata grande, come raccontato in una intervista rilasciata al Corriere della sera: “Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma, ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti”.

E’ troppo presto per dirsi fuori dalla battaglia, intanto Wanda Nara continua a lottare e distrarsi, firmando qualche contratto sul piccolo schermo tra Italia e casa sua che le permettono di affrontare la vita allontanando i cattivi pensieri.











