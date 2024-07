Wanda Nara dopo la rottura con Mauro Icardi: “Non smetteremo di essere famiglia”/ “Non mi pento di nulla ma…”

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati: “Non smetteremo di essere una famiglia“

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore: dopo un lungo matrimonio e la nascita di due figli, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati. A comunicarlo è stata la stessa showgirl argentina, intervenuta nella trasmissione sudamericana Pomeriggio America, in cui ha comunicato in forma pubblica la fine della loro storia d’amore: “Sono separata, per motivi personali e di salute ci avevo riprovato”. Nonostante il nuovo tentativo fatto nel 2021, dopo i presunti casi di infedeltà da parte del calciatore, la coppia non ha superato la crisi e si è detta per sempre addio.

Dopo l’iniziale rivelazione, Wanda Nara ha poi rilasciato una nuova dichiarazione sui social in cui ha approfondito con alcuni dettagli la sofferta decisione. Attraverso un’Instagram story condivisa sul proprio profilo, ha infatti spiegato: “Quanto sono difficili i finali e quanto mi costano. Devo accendere la televisione o vedere sulle reti versioni che non sono reali. Ma lo accetto, perché fa parte di ciò che è brutto, di quello che sono. Abbiamo deciso di separarci, ma non smetteremo di essere una famiglia con Mauro“.

Wanda Nara nega l’ipotesi tradimento: “Non ci sono colpevoli né terzi“

Wanda Nara ha fatto mille tentativi per salvare il matrimonio con Mauro Icardi, senza pentirsi di nulla, come scrive nel messaggio social: “Provarci mille volte di più quando c’è amore non è stato un errore. Non mi pento di nulla, ho regalato alla coppia gli anni più belli della mia vita, ma oggi devo restare sola“. Infine, smentisce l’ipotesi di un tradimento e ribadisce l’importanza di stare vicino ai figli in questo momento così delicato: “Non ci sono colpevoli né terzi, il nostro amore è sempre stato più forte di quello che c’era fuori. La mia priorità sono sempre stati i miei figli e oggi più che mai. Grazie per il rispetto“.

