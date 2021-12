“China Suarez ha fatto incantesimo a Mauro Icardi”/ “Agua de tanga, infuso con slip…”

Mauro Icardi vittima di un incantesimo d’amore: questo il motivo del tradimento secondo un influencer argentino molto vicino alla moglie dell’attaccante, Wanda Nara. L’assurdo retroscena sulla “soap” che vede protagonista anche Eugenia “China” Suarez arriva proprio dall’Argentina. Lei avrebbe fatto l’incantesimo d’amore. Secondo il racconto di questo influencer, riportato da Fanpage, il calciatore ex Inter avrebbe bevuto una pozione ottenuta tramite un rito magico che l’ha soggiogato. Per questo sarebbe caduto in uno stato di fascinazione totale per Eugenia Suarez.

Come si chiama l’incantesimo? Agua de tanga. Mariano De La Canal, l’influenzar in questione, sul suo profilo Instagram ha spiegato come si prepara. E se avete dubbi se tanga sia effettivamente l’indumento intimo, sappiate che in realtà non vi state sbagliando. «L’idea è di far giacere lo slip in una ciotola con dell’acqua e poi mettere quel liquido in un infuso. La persona che si sta cercando di sedurre deve berlo».

MAURO ICARDI E L’ASSURDO INCANTESIMO D’AMORE…

Questo è il modo per “stregare” la vittima. Nonostante questa storia appaia palesemente assurda e folle, in Argentina sta tenendo banco anche in molti programmi televisivi. Chissà cosa ne pensano i diretti interessati… Sta di fatto che la pressione dei media su questa vicenda resta alta. Siti e talk show hanno rilanciato la teoria secondo cui l’incantesimo d’amore sarebbe il motivo per il quale Mauro Icardi ha tradito la moglie Wanda Nara con Eugenia China Suarez.

Una fattura d’amore. Chissà come l’ha superata, visto che dopo ha fatto di tutto per riconquistare la moglie. O magari questo filtro d’amore ha solo un effetto temporaneo… «Mi ha seguito per cercarmi, per parlare. Mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. È stato lui a dirmi che c’è stato un incontro e che non è stato niente, che è stato una sciocchezza, l’errore della sua vita. Qui a Parigi», aveva raccontato Wanda Nara.

