Wanda Nara hot a Ibiza/ Fan le ruba un bacio al seno: la reazione è virale

Wanda Nara protagonista di una notte brava a Ibiza: il bacio rubato alla moglie di Mauro Icardi

Dopo la parentesi del ruolo di opinionista al Grande fratello vip chiusa di recente, Wanda Nara torna a catalizzare l’attenzione dei media per le notti all’insegna della movida sfrenata vissute all’isola spagnola Ibiza. Un momento all’insegna del relax e del divertimento estivo che la procuratrice sportiva condivide con la sorella la sorella Zaira, insieme allo stilista Kennys Palacios. Una vacanza lontana dall’Italia e con i figli, ma senza i rispettivi uomini della loro vita. La sorella della manager, ancor prima di sbarcare a Ibiza aveva trascorso una vacanza in Grecia con il partner Jakob Von Plessen, con il quale si è recentemente riconciliata dopo un periodo di crisi.

Nel frattempo, dopo la notizia di gossip di un presunto tradimento subito dal marito Mauro Icardi -che l’ha allontanata per un periodo da quest’ultimo- in occasione del concerto serale tenutosi ad Ozuna domenica 24 luglio 2022 un uomo si è avvicinato alla bionda procuratrice sportiva e ha baciato il suo decolleté, poi ha tentato invano di farla bere dal suo bicchiere, ma Wanda ha declinato l’invito visibilmente imbarazzata.

La reazione della sorella di Wanda Nara all’accaduto

Il contenuto della notte “brava” made in Ibiza è stato fedelmente ripreso da Wanda Nara in un video condiviso tra le Instagram stories, anche se nel filmato pubblico la sorella della promotrice sportiva chiede alla prima di cancellare il momento hot compromettente del fan focoso che le ha rubato il bacio indesiderato, in previsione di reazioni malevoli del web. E intanto, com’era prevedibile che accadesse il video incriminato è diventato virale sui social, dove tra le annesse critiche social Wanda Nara potrebbe rischiare dure accuse di superficialità e istigazione alla violenza di genere rispetto alla condivisione dell’accaduto.

