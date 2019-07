Wanda Nara, incidente nel lago di Como/ Moto d’acqua si ribalta: “Ripescata!”

Piccolo incidente per Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi stava trascorrendo una tranquilla domenica pomeriggio in famiglia quando ha avuto un incidente nel lago di Como. Mentre l’Inter scendeva in campo per la prima amichevole stagionale, Wanda Nara prendeva il largo con gli amici Kennys e Monica sul Lario. La moto d’acqua però ha avuto qualche problema e li ha lasciati in acqua. «Quando c’è Kennys Palacio succede sempre qualcosa», ha scritto la moglie dell’attaccante argentino nelle Instagram Stories. Poi ha convidiso una foto con gli amici bagnati e la scritta «Ci hanno salvati» per testimoniare il ripescaggio dalla moto d’acqua, che si sarebbe ribaltata. Al trio dunque è andata fortunatamente bene, quindi posso scherzare su questa disavventura sul lago. La famiglia Icardi ha poi ripreso il weekend trascorso nella villa che si affaccia sul lago di Como tra grigliate, cene sontuose e partitelle. Non è mancata un po’ di paura, ma tutto si è risolto per il meglio.

WANDA NARA, INCIDENTE NEL LAGO DI COMO

Dopo la decisione, presa d’accordo con l’Inter, di lasciare il ritiro di Lugano, Mauro Icardi ha deciso di portare Wanda Icardi e i loro figli nella villa al lago di Como. A pranzo asado per tutti, come mostrato dalla moglie-agente nelle Instagram Stories. Il bomber argentino voleva staccare la spina mentre l’Inter affrontava la prima partita dell’era Conte, un’amichevole contro la squadra locale. Non andrà neppure in Asia per la tournée estiva Maurito, fuori dal progetto nerazzurro. Dovrà continuare ad allenarsi ad Appiano Gentile in attesa che il suo futuro venga definito. Nelle ultime ore si parla di Napoli e Juventus, ma lui ha preferito staccare la spina e cercare un po’ di serenità nella villa sul lago di Como. E a parte la disavventura capitata alla moglie sulla moto d’acqua è andata proprio così. Ora però si apre per lui una settimana importante in chiave calciomercato. E dovrà curare questo aspetto con la moglie, visto che è la sua agente.

