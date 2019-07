Icardi, addio Inter?/ Cessione in vista, ha lasciato il ritiro: Juventus e Napoli…

Mauro Icardi e l’Inter, un amore terminato da tempo per il quale non si attende altro che la parola fine. Come annunciato negli scorsi giorni dall’amministratore delegato Beppe Marotta, l’attaccante argentino non rientra nel progetto di Antonio Conte e sono attese offerte congrue per sancire l’addio: non mancano i club sulle tracce del classe 1993, reduce da una stagione in chiaroscuro con la macchia della perdita della fascia da capitano. E non è finita qui: «Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo. Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia», questa la breve nota diramata dall’Inter sui propri profili social. E l’addio sembra essere sempre più vicino…

ICARDI, E’ SFIDA JUVENTUS-NAPOLI?

Che Icardi non rientrasse nel progetto dell’Inter era chiaro già dalle mosse di mercato del tandem Marotta-Ausilio: la dirigenza nerazzurra è infatti al lavoro per regalare a Conte due prime punte come Romelu Lukaku e Edin Dzeko, sostituti naturali di Icardi. E l’argentino potrebbe comunque restare a giocare in Serie A, visto che i due club maggiormente interessati alle sue prestazioni sono Juventus e Napoli. Se in casa azzurra De Laurentiis nega qualsivoglia contatto, i bianconeri sono pronti ad accelerare: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, per favorire il disgelo tra Paratici e Marotta, nonché per aiutare Wanda Nara, è entrato in scena Gabriele Giuffrida come intermediario della trattativa. Per il momento è in veste informale, ma potrebbe contribuire alla buona riuscita dell’affare…

