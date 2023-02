Wanda Nara: “Io e Icardi stiamo insieme”/ “Keita Baldè? Mi ha inviato messaggi di corteggiamento e…”

Wanda Nara a Belve: “Io e Icardi stiamo insieme, speriamo per tutta la vita!”

Wanda Nara fa finalmente chiarezza sul suo rapporto col marito Mauro Icardi. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Belve, il noto talk show condotto da Francesca Fagnani che questa settimana ha tra le sue ospiti non solo la Nara ma anche Anna Oxa.

Mauro Icardi, marito Wanda Nara/ Tra crisi e tradimenti: 'tregua' per le figlie Francesca e Isabella?

Nelle scorse settimana Icardi e Wanda Nara sono tornati al centro della cronaca rosa per nuove voci di separazione e di tradimenti. La manager ha però chiarito che le cose con suo marito sono oggi tranquille: “Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito”, ha ammesso. Al che la Fagnani ha replicato punzecchiandola: “Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?”, la Nara ridendo ha però risposto: “Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week-end”.

Wanda Nara, crisi con Icardi e nuovi flirt?/ Da L-Gante a Keità Baldè: i gossip

Wanda Nara parla della vicenda Keita Baldè: i dettagli

Wanda Nara non si è fermata qui. In merito alla presunta crisi col marito si è esposta anche vicenda Keita Baldè. La Nara ha confermato di aver ricevuto messaggi di corteggiamento da parte dal giocatore e di averli quindi mostrati a Icardi: “Li ho fatti vedere io a Mauro. Ho la confidenza per farlo”, ha spiegato. Poi, a proposito del messaggio di risposta della moglie di Baldè in cui viene definita una “Wacca”, ha dichiarato: “È una cosa terribile. Le donne invece di prendersela con i propri compagni preferiscono attaccare le altre donne”.

Perché Maxi Lopez e Wanda Nara si sono lasciati?/ Tre figli e il tradimento con Mauro Icardi

Wanda Nara ha infine parlato della scelta di Mauro Icardi di lasciare l’Inter, motivandola senza peli sulla lingua: “Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi”, ha spiegato la moglie e manager del calciatore.











