Wanda Nara/ La battuta su Barbara Alberti fa arrabbiare il web (Grande Fratello Vip)

Wanda Nara è una degli opinionisti del Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi durante l’ultima puntata si è fatta notare durante uno dei momenti più emozionanti; Antonella Elia in un filmato ha raccontato il grande rimpianto di non essere diventata madre, un momento che ha colpito particolarmente Wanda al punto di scoppiare in lacrime. “Ho seguito la storia di Antonella e non è facile. Io sono mamma di cinque figli e sono anche divorziata e ho dovuto ritornare a lavorare nel mondo artistico in Argentina dopo il divorzio, portandomi dietro i miei bambini che non li potevo lasciare alla tata. Era una responsabilità mia mantenerli” ha detto la showgirl e conduttrice, madre di cinque figli. “Oggi io sono qui a lavorare, perché ho cinque figli, e non voglio che nessun uomo abbia il diritto di dire quanto darmi o non darmi, perché in fondo la responsabilità ce l’ho io. Io ho scelto di essere mamma giovanissima a 20 anni” ha detto la Nara che ha anche precisato il perché della sua presenza al GF VIP come opinionista: “perchè lavoro? Perché sono mamma e ho la responsabilità fino alla fine. Capisco Antonella e mi dispiace”.

Wanda Nara e la battuta su Barbara Alberti: il web contro

Non solo, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 4 Wanda Nara si è attirata anche le critiche del web per una battuta pronunciata su Barbara Alberti. Parlando con Pupo, infatti, la moglie di Mauro Icardi scherzando si è lasciata scappare “A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci”. La battuta della Nara non è certo passata inosservata al pubblico dei social che su Twitter l’hanno attaccata scrivendo: “ma cosa sarebbe un’offesa? Cafona” e “Ha parlato di Barbara Alberti come se fosse un pegno da pagare. Inqualificabile”. Al momento la replica di Wanda Nara alle accuse dei follower non è ancora arrivata!

