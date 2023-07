Wanda Nara: “Malattia? Sono state dette molte bugie…”/ Il duro sfogo

Wanda Nara: la replica al gossip sulla presunta leucemia é social

Wanda Nara rompe il silenzio social sulle condizioni di salute, in seguito alla notizia di choc della diagnosi choc di una presunta malattia. Di recente i media argentini hanno scritto delle condizioni di salute della procuratrice sportiva, alludendo alla scoperta di una vociferata leucemia, diagnosticatale dai medici. Voci che Wanda Nara non ha commentato, se non nelle ore di fine luglio 2023 in corso, per effetto di ulteriori aggiornamenti ripresi dalle testate, che la vedrebbero protagonista di un viaggio in uscita dall’Argentina per un ciclo di cure all’estero, presumibilmente nel Belpaese. Ma la partenza di Wanda la si deve alla volontà dell’argentina di stare accanto al marito Mauro Icardi, in previsione del periodo in cui il calciatore é chiamato in attività calcistica in Turchia.

La procuratrice sportiva non ci sta alla disinformazione sulla sua persona: lo sfogo tra le Instagram stories

“Non vado a fare nessun trattamento in nessun Paese. Vado per accompagnare Mauro”, fa sapere perentoria, Wanda Nara, rompendo così il silenzio social sui continui gossip sul suo conto, che in particolare parlano di lei in quanto affetta dalla leucemia. Dunque, nessuna terapia attenderebbe Wanda Nara in Italia, contrariamente a quanto ripreso dai media. O almeno questo é stando a quanto riporta l’ex opinionista del Grande Fratello vip, incalzata via Instagram stories dagli ultimi quesiti del web, relativamente al gossip che la coinvolge.

“La verità è che sto bene”, aggiunge poi, stizzita, evidentemente, la diretta interessata, sconfessando a quanto pare le indiscrezioni sulla diagnosi di una grave malattia-.“Sono state dette molte bugie. Parlano e sostengono cose che non sono vere, senza misurare il fatto che parlando della vita degli altri”.

Insomma, Wanda Nara affida alle storie postate sul re dei social la divulgazione della verità concernente le sue condizioni generali. Basterà l’ultimo intervento social a far cessare il gossip sullo stato di salute dell’argentina? Stando a quanto ad oggi emerso sul conto della vamp del calcio, Wanda si sarebbe sottoposta a degli esami di routine, di cui lei non ha ad oggi reso pubblica alcuna notizia.

