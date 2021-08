Wanda Nara “Maxi Lopez? Non ho perdonato il tradimento”/ “Icardi è diverso, speciale”

Wanda Nara è tornata a parlare di Maxi Lopez. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al magazine Confidenze, durante la quale ha parlato di tradimenti ma anche di come abbia lasciato tutto per stare con lui. “Ero molto popolare nel mio Paese. A dire il vero lo sono ancora. Ma quando ho sposato Maxi Lopez ho mollato tutto e l’ho seguito in Italia.” ha esordito la Nara, che ha dunque spiegato “Proprio perché avevo accettato di lasciare l’Argentina e avevo rinunciato alla mia carriera per permettere a Maxi di realizzare il suo sogno, non ho potuto perdonargli l’infedeltà”.

Una volta scoperti i tradimenti del compagno, la procuratrice sportiva ha deciso di fare le valigie, prendere i loro tre bambini piccoli e ritornare in Argentina. “Certo, ci sono molte donne che riescono a far finta di niente e ad andare avanti. Ma io non ho potuto: il rispetto per me stessa non me l’ha permesso. Non mi meritavo un tradimento, ma sono un Sagittario e non mi faccio abbattere”, ha quindi ammesso.

Wanda Nara ha poi conosciuto Mauro Icardi quando aveva solo 19 anni. La storia d’amore nata poi dopo è ben nota a tutti. “Era giovanissimo, ma si capiva che era diverso, speciale. – ha raccontato la Nara – Non fa mai le cose perché sono di moda, non finge e dice quello che pensa. È un uomo vero.”

Oggi Mauro gioca in Francia, al Paris Saint Germain ma i loro figli preferirebbero tornare a vivere in Italia: “A Parigi si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. – ha rivelato Wanda, raccontando infine che – Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: “Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l’Italia!”.

