Wanda Nara non c’è/ Bloccata a Parigi per Coronavirus “ho paura”(Grande Fratello Vip)

Wanda Nara non è presente neppure questa sera al Grande Fratello Vip 2020. La moglie di Icardi, infatti, con lo scoppiare dell’emergenza sanitaria da Coronavirus è rimasta a Parigi con la famiglia evitando spostamenti e annullando tutti gli impegni di lavoro. Una situazione che ha colpito particolarmente la influencer e conduttrice televisiva che, intervista dal giornale Caras, ha dichiarato: “quando penso alla situazione attuale mi chiedo quale sarà il futuro dei nostri bambini. Da madre faccio il possibile per proteggerli il più possibile dalla tristezza e dalla preoccupazione e facciamo in modo di ascoltare le notizie quando loro non ci sono”. La diffusione del Coronavirus dopo aver travolto la Cina, è arrivato in Italia e poco dopo si è diffuso anche in Europa e nel resto del mondo. La preoccupazione è davvero tanta al punto che l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia considerando anche l’elevato numero di vittime registrato in tutto il mondo. Il numero di decessi e contagi, infatti, continua a crescere e la vita è improvvisamente cambiata per tutti noi compresa la stessa Wanda che non nasconde: “questa situazione ha cambiato la nostra vita e penso che dopo questo, la vita non sarà più la stessa per nessuno. Come potrebbe esserlo quando pensi che ci sono così tante persone morte?”

Wanda Nara: “panico da Coronavirus”

La diffusione del Coronavirus in Italia e nella stessa Francia ha scosso anche Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello Vip 2020. A causa l’emergenza sanitaria da Covid 19, scoppiata in tutto il mondo, la modella e moglie di Mauro Icardi da tre settimane non ricopre più il suo ruolo di opinionista accanto a Pupo. Una scelta giustificata dalla volontà di Wanda di stare accanto alla sua famiglia in questo momento così tragico e difficile per tutto il mondo. “Questo ti cambia e ti fa riscoprire quali sono le cose veramente essenziali… – ha dichiarato Wanda al giornale argentino Caras -quello che davvero ti serve per vivere bene. E per vivere bene le uniche cose di cui hai bisogno sono cibo, aria pulita, la tua famiglia… perfino tornare a bere un caffè in compagnia sarà una bella cosa. Ci costerà molto tornare alla realtà”. Sul finale poi la Nara non ha nascosto di essere in pieno panico da Coronavirus: “oggi ho paura perfino di uscire di casa e mi assale il panico”, ma ha una grande speranza nel cuore “sognando che tutto sarà come prima”.



