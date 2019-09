Wanda Nara nuda sul letto di schiena/ Foto “Buenas Noches”: il web diventa rovente

Torna a far parlare di se Wanda Nara. La splendida moglie e agente di Mauro Icardi, showgirl e imprenditrice argentina, ha pubblicato nelle scorse ore uno scatto che commentare con la parola sexy sarebbe molto probabilmente riduttivo. Come potete notare nella foto qui sopra, la signora dell’ex capitano dell’Inter si è fatta immortalare completamente nuda, di schiena, seduta sul letto. Non si sa bene se l’argentina sia su un set fotografico o nella nuova casa di Parigi dove la famiglia alloggia da quando Icardi si è trasferito al Paris Saint Germain, fatto sta che la foto ha fatto in poche ore il giro del web, e al momento in cui vi scriviamo ha già raggiunto quota 245mila like, e passa. La Nara ha scritto, a corredo della foto, un semplice “Buenas noches”, che significa “buonanotte” in lingua spagnola, lasciando di fatto a bocca aperta i suoi milioni di follower.

WANDA NARA NUDA SUL LETTO DI SCHIENA: FOTO

Numerosissimi i commenti allo scatto, per la maggior parte, fan maschietti che hanno decisamente apprezzato la fotografia pubblicata. Intanto nella serata di ieri la Nara ha ricevuto un Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, l’ennesimo che il noto tg satirico (che è ricominciato proprio ieri), ha consegnato alla bella procuratrice. Il motivo? L’infortunio del marito subito durante la sfida fra il Paris Saint Germain e il Lione, ultimo turno del campionato di calcio francese, la Ligue 1: “Non si è fatto male, sta bene – le parole della donna – tornerà presto in campo”. La Nara ha accennato anche ad un eventuale riscatto del cartellino del nazionale argentino da parte del Paris Saint Germain: “Il PSG non può riscattare Mauro? Certo che può, come no?”. Nuova vita per la famiglia Icardi-Nara, con la speranza che il giocatore possa tornare a segnare gol a raffica come fatto fino a poco tempo fa in quel della San Siro nerazzurra.

