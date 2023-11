Wanda Nara: “Quando Icardi ha saputo della mia malattia è impazzito!”/ “Una notte l’ho scoperto che cercava…”

Wanda Nara, il racconto su Icardi e la sua malattia: “Ecco come ha reagito quando lo ha scoperto”

È un racconto molto intimo e toccante quello fatto da Wanda Nara prima della sua esibizione nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2023. La showgirl argentina, nel filmato che anticipa la performance, ha parlato di famiglia, dell’importanza che nella sua vita hanno i suoi figli e suo marito Mauro Icardi. Proprio lui è il suo pilastro in un periodo molto difficile: Wanda, alcuni mesi fa, ha scoperto di avere la leucemia.

A Ballando con le stelle, la concorrente ha quindi raccontato un aneddoto che riguarda Icardi e la reazione alla malattia: “Quando Mauro ha scoperto della mia malattia, una notte l’ho visto che stava sul cellulare e cercava tutti i posti del mondo in cui poteva portarmi per curarmi. È impazzito, non l’ho mai visto così male.”

Wanda Nara: “Ho capito cosa significa il vero amore con Mauro”

Per Wanda quel momento è stato illuminante: “Lì ho capito cosa significa quello che si dice durante il matrimonio: nel bene e nel male, nella salute e nella malattia.” ha spiegato Nara. Poi ha concluso commossa: “Lo dai per scontato e non è scontato, perché la vita ti porta a tante situazioni dove tu vedi il vero amore. Il vero amore lo vedi quando stai male, in quelle situazioni lì.”

