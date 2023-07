Wanda Nara ricoverata d’urgenza a Buenos Aires/ Malesseri e analisi sballate: come sta e cosa è successo

Wanda Nara, fan preoccupati per il ricovero e le sue condizioni di salute: come sta la soubrette argentina?

Wanda Nara preoccupa i fan. La soubrette argentina, dopo i molteplici tormentoni legati al gossip e alla sua storia d’amore altalenante con Mauro Icardi, adesso deve fare i conti con alcuni problemi di salute. Proprio nel momento in cui la sua vita privata sembrava aver trovato una sorta di equilibrio, ecco spuntare il malessere che ha reso necessario il ricovero in ospedale. La showgirl e moglie dell’attaccante Mauro Icardi, dunque, sarebbe stata ricoverata d’urgenza a Buenos Aires. La modella è stata sottoposta ad una serie di accertamenti prima di essere dimessa dopo alcune ore.

La 36enne, attualmente impegnata con la condizione di Masterchef Argentina, si sarebbe sentita male lasciando tutti nel panico. A riferire l’indiscrezione la giornalista Maite Peñoñori, che avrebbe descritto accuratamente la situazione che ha poi portato al ricovero. Secondo quanto riferito da Telenoche, dunque, Wandra Nara sarebbe arrivata con forti dolori addominali in ospedale.

Wanda Nara e la paura per i controlli medici che “hanno dato risultati alterati”

“I controlli hanno dato risultati alterati: aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore al normale. Inoltre aveva la milza dilatata. Da qui la decisione di eseguire altri controlli e ricoverarla”, la ricostruzione del giornalista Guillermo Lobo. Dai social sarebbe arrivata la “conferma” del ricovero di Wanda, essendo lei sparita per qualche giorno da Instagram.

Così ci ha pensato il padre di Wanda, Andrés, a fare il punto della situazione per rassicurare il pubblico. “Sono andato nella clinica Los Arcos con mia moglie perché ero molto preoccupato per la salute di mia figlia. Ma sono contento perché mi hanno detto che era stata dimessa da un po’. Era solo un controllo di routine. E niente di grave, altrimenti non l’avrebbero dimessa”.

