Wanda Nara sceglie Milano per curarsi?/ Spunta l’indiscrezione: “Trasferimento in Turchia con Icardi e…”

Dall’Argentina, continuano ad arrivare indiscrezioni sulla salute di Wanda Nara che non sta attraversando un buon periodo. Secondo le ultime indiscrezioni, la moglie di Mauro Icardi che, attualmente si trova in Argentina circondata dall’affetto della famiglia e degli amici, avrebbe deciso di curarsi in Italia, precisamente a Milano. Una scelta che la Nara avrebbe preso di comune accordo con il marito. La coppia che a Milano ha vissuto diversi anni prima del trasferimento a Parigi, dopo aver parlato a lungo, avrebbe preso una decisione che cambierà anche la vita dei figlia sia dei tre maschi che Wanda ha avuto dall’ex marito Maxi Lopez che delle figlie nate dall’amore con Icardi.

Per potersi curare a Milano, tuttavia, Wanda non si trasferirà in Italia ma seguirà il marito in Turchia in modo da poter raggiungere più facilmente il capoluogo lombardo.

Mauro Icardi e Wada Nara: futuro in Turchia

Negli scorsi giorni, secondo un’indiscrezione, il futuro professionale di Mauro Icardi sarebbe stato lontano dall’Europa. Secondo alcuni rumors, infatti, l’attaccante stava pensando di trasferirsi in Argentina per poter stare vicino alla moglie Wanda Nara con cui, però, oggi, avrebbe deciso di trasferirsi a Istanbul con tutta la famiglia.

Come riporta Perfil, Augusto Tartúfoli, opinionista del programma A la Tarde su América TV, dopo essersi confrontati, Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero preso “decisione importante in una chiacchierata familiare avvenuta sabato sera” ovvero quella di stabilirsi in Turchia in modo da poter essere in Italia con due ore di volo.

