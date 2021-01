WandaVision, serie Marvel su Disney+/ Episodi in streaming: omaggio a sitcom anni ‘50

Da oggi, venerdì 15 gennaio, arriva su Disney+ WandaVision, la prima serie Tv in assoluto mai realizzata dai Marvel Studios. Si tratta si una sitcom che unisce alla perfezione televisione classica e Marvel Cinematic Universe. Alla base ci sono ovviamente i supereroi e nel caso specifico troviamo Wanda Maximoff e Visione, protagonisti dotati di super poteri. Per Marvel Studios si tratta della prima incursione nel mondo Disney+ ma anche della sitcom: “È un mix tra le sitcom classiche e i film d’azione Marvel su larga scala”, ha spiegato Matt Shakman, che ha diretto i nove episodi della serie. “Penso sia davvero fantastico che la prima serie in streaming di Marvel Studios, che solitamente produce grandi blockbuster, sia una lettera d’amore alla storia della televisione”, ha aggiunto.

WandaVision rappresenta una serie divertente, misteriosa e ricca d’azione. A spiegare qualcosa di più su ciò che andremo a vedere da oggi è stata la stessa sceneggiatrice capo, Jac Schaeffer, che ha commentato: “Si svolge poco dopo gli eventi raccontati in Avengers: Endgame”.

WANDAVISION: LA PRIMA SERIE DI MARVEL STUDIOS

La serie WandaVision si compone in totale di nove episodi e narra la relazione tra Wanda e Visione come mai prima d’ora, protagonisti di una sitcom anni 50. Da una parte la potentissima mutante Scarlet Witch e dall’altra l’intelligenza artificiale senziente in un corpo di androide. “Nel corso di questa serie, Elizabeth Olsen e Paul Bettany hanno l’opportunità di mettere in luce sfumature diverse, che solitamente un attore non riesce a mostrare in un singolo progetto”, ha spiegato la co-produttrice esecutiva Mary Livanos. Sono proprio loro i protagonisti indiscussi della sitcom: Wanda Maximoff, interpretata nuovamente da Elizabeth Olsen, dopo il suo debutto nelle vesti del personaggio nel film Captain America mentre Vision è interpretato dall’attore Paul Bettany. A partire da oggi 15 gennaio saranno disponibili i primi due episodi e successivamente ogni venerdì gli appassionati potranno cimentarsi in un nuovo episodio al quale sarà possibile accedere dalla sezione Marcel all’interno del catalogo di Disney+, piattaforma streaming della Casa di Topolino.

