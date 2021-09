Wanna Marchi e Stefania Nobile tornano in tv/ Pronto uno show con 100 ore di diretta

Tornano in televisione Wanna Marchi e Stefania Nobile, madre e figlia famosissime nel piccolo schermo per le loro televendite, la loro parlata unica e in seguito, per le vicende giudiziarie. Questa volta però, come sottolinea il collega Francesco Fredella attraverso le colonne di Libero, i talismani, i numeri fortunati e il sale capace di scacciare il malocchio non c’entrano nulla. Dopo aver pagato il proprio conto con la giustizia, Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno iniziato una nuova vita e negli ultimi tempi hanno aperto dei locali in quel di Milano nel settore del food and beverage. Ma non finisce qui perchè sarebbero numerosi, come sottolinea Fredella, i progetti lavorativi e televisivi della coppia madre/figlia fra cui un programma da record in onda fra pochi giorni.

Questo mercoledì, 29 settembre, a partire dalle ore 22:30, trasmetteranno sulla piattaforma streaming Atena tv, visibile al canale del digitale terrestre numero 163 (GO TV), nonché in diretta social attraverso la pagina ufficiale Instagram: Stefania Nobile e Wanna Marchi proveranno a polverizzare il record mondiale di diretta televisiva, un talk show praticamente infinito in cui prenderanno parte personaggi famosi, ma anche imprenditori e gente comune, che ascolteranno e racconteranno le loro storie, ognuna unica e diversa dalle altre.

WANNA MARCH E STEFANIA NOBILE, SHOW IN DIRETTA TV: L’ULTIMA APPARIZIONE IN TV NEL 2020

Wanna Marchi e Stefania Nobile, in uno studio in cui verrà riprodotto un salotto di casa, a loro volta ascolteranno e racconteranno i momenti drammatici e divertenti vissuti, cercando nel contempo di superare le 100 ore di diretta, quindi più di quattro giorni di televisione senza mai fermarsi.

L’ultima apparizione televisiva della Nobile e della Marchi risale al 2019, quando furono ospiti del programma condotto da Barbara D’Urso, Live non è la D’Urso, facendo registrare picchi di share. Vedremo se anche questa volta la coppia riuscirà a sfondare: a 56 anni (Stefania) e a 79 (Wanda), le due sono pronte per l’ennesima volta a rimettersi in gioco.

