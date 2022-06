Warcraft L’inizio/ Su Italia 1 il film con Travis Fimmel

Warcraft L’inizio, film di Italia 1 diretto da Duncan Jones

Warcraft L’inizio arricchisce la programmazione di Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 2 giugno, a partire dalle ore 23:40. Si tratta di una pellicola americana del 2016 il cui soggetto è tratto dal videogioco omonimo ed alla storia dei personaggi scritti da Chris Metzen.

La regia è stata curata da Duncan Jones il cuore si è occupato anche della chiusura del soggetto in collaborazione con Charles Leavitt. La produzione è firmata dalla Universal Pictures insieme alla Legendary Pictures and Blizzard Entertainment con montaggio di Paul Hirsch e fotografia di Simon Duggan. Nel cast sono presenti Travis Fimmel, Paula Patton, Toby Kebbell, Ben Foster, Dominic Cooper, Anna Galvin e Ben Schnetzer.

Warcraft L’inizio, la trama del film: un pianeta che sta per morire

Leggiamo la trama di Warcraft L’inizio. Draenor è un pianeta che sta per morire così un potente stregone orco dalla pelle verde decide di unire tutti i vari clan che vivono nel pianeta per metterli al corrente di quello che sta succedendo. Lo stregone organizza così un possente esercito che vuole guidare per conquistare un nuovo mondo sfruttando il portale magico in maniera tale da poter avere una casa dove poter andare a vivere una volta che il loro pianeta si sarà spento per sempre. Tuttavia, l’orco stregone per poter portare avanti la sua magia e quindi permettere all’esercito di essere particolarmente forte, richiede costantemente sacrifici di vita altrimenti il portale magico rischia di chiudersi per sempre.

Per fare questo tutti i vari prigionieri sono puntualmente sacrificati e soprattutto organizza come primo obiettivo della missione catturare quanti film prigionieri possibili per poter mantenere sempre il portale aperto. Il capo del clan dei lupi bianchi nonostante sia molto diffidente nei confronti del potente stregone, decide di seguirlo in battaglia e di portare con sé anche la sua compagna che è anche incinta. Durante le varie missioni Il capoclan si renderà conto che lo stregone è una persona molto malvagia e che sta facendo questo per ottenere un grande potere e dominare più mondi possibili. Decide di sfidare il potere dello stregone e di sconfiggerlo, ma sarà estremamente complesso perché lo stregone può contare sulla potenza della sua magia e sulle tante vittime che hanno accresciuto non solo la capacità di mantenere il portale aperto ma anche l’incredibile potenza dello stesso stregone.

Il video del trailer di Warcraft L’inizio













