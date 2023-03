Wax e Piccolo G, scintille prima del serale di Amici 22/ Rudy Zerbi scatena la lite…

Scintille tra Wax e Piccolo G ad Amici 22

Alta tensione nella scuola di Amici 22 in vista della prima puntata del serale, in onda sabato 18 marzo, in prima serata su canale 5. Gli allievi sono stati divisi in tre squadre e la rivalità tra gli allievi dell’una e delle altre squadre aumenta. Nelle scorse ore, la tensione è salita soprattutto tra Wax della squadra di Arisa e Piccolo G della squadra di Rudy Serbi. A scatenare il tutto sono state alcune dichiarazioni di Zerbi che non sono piaciute a Wax che, in casetta, dopo aver ricevuto un guanto di sfida proprio da Rudy, si è lasciato andare ad uno sfogo.

«Invece di parlare di me, dovrebbe guardare di più i suoi alunni» ha detto il cantante di Arisa. Le parole di Wax sono state interpretate come una frecciatina da Piccolo G che si è sentito colpito dallo sfogo del compagno facendo parte della squadra di Zerbi.

La discussione tra Wax e Piccolo G

Dopo aver ascoltato le parole di Wax, se Aaron, altro cantante della squadra di Rudy Zerbi, ha preferito lasciar perdere, Piccolo G ha chiesto spiegazioni al compagno. «Wax, che significa? Cosa vuol dire “guardare di più ai suoi alunni? A chi ti riferisci?”», le parole di Piccolo G che si è sentito chiamato in causa.

Tra i due cantanti i toni si alzano e la lite va avanti fino con l’intervento degli altri compagni che provano a calmare entrambi i compagni per evitare che la situazione degeneri. Alla fine, Wax taglia corto con un «Stai tranquillo, non mi riferivo a te». A chi si riferiva, dunque, il cantante di Arisa?

