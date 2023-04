Mamma e fratello Wax di Amici 22, chi sono?/ Lei pittrice, lui Piero Lucido detto ‘Bacio”: “Entrambi famosi”

Chi sono la mamma e il fratello di Wax di Amici 22?

Wax è sicuramente tra i protagonisti di questa edizione di Amici 22, uno dei talenti più apprezzati del programma di Maria De Filippi e tra i più chiacchierati, protagonista di dibattiti vari tra i docenti. Vero nome Matteo Lucido, ha lasciato il segno in questa edizione per una personalità molto forte che lo ha spesso condotto allo scontro con i professori e a comportamenti criticabili.

Riguardo alla famiglia, fra le curiosità legate a Wax c’è quella riferita alla madre, nota artista di cui lui ha parlato solo genericamente nel corso degli ultimi mesi. Inoltre il fratello Piero Lucido è un cantante.

Il fratello di Wax, più piccolo di due anni, si chiama Pietro Lucido ed ha anche lui un nome d’arte: Bacio. Ha 15 anni quando inizia a lanciare le sue prime pubblicazioni autoprodotte. Chi segue il mondo di TikTok conosce benissimo il fratello di Wax. E proprio qualche giorno fa Bacio è uscito con il suo primo singolo “Distante“. Il brano, scritto è stato scritto dallo stesso Bacio ed prodotto dal musicista e producer Enrico Brun. Pietro lo descrive così: “Distante e la storia di due amanti che, insieme, sanno di essere un duo perfetto, ma che per la paura di scoprirsi e prendere freddo non si concedono l’un l’altro. Il brano ha un’anima pop, contraddistinta da una strofa iniziale solo chitarra acustica e da un inciso impattante, musicalmente denso.”

Distante nasce tra le note di una pop ballad e rivela un’essenza romantica, ma allo stesso tempo reale ed estremamente sincera. Nel testo, Bacio descrive la sensazione del sentirsi ormai distanti, seppur legati da una forte attrazione. Due opposti che sanno incastrarsi in maniera perfetta, ma che non trovano un modo per restare insieme e vivere questa relazione.

La madre di Wax di Amici 2023 è una pittrice piuttosto nota

Anche la mamma di Wax è molto nota, ma sul suo nome è giallo. Non si sa nulla se non che si tratti di una pittrice piuttosto nota e quotata nell’ambiente dell’arte. Questione sulla quale Wax si è sempre esposto in maniera molto riservata, forse per evitare che il lavoro di sua madre possa in qualche modo influenzare il suo percorso. “Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza. La musica mi ha dato la libertà, le ali per volare dove voglio, per raggiungere chi avevo perso. Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi”, ha rivelato Wax sulla sua famiglia.

Un percorso da figlio d’arte, quello di Wax, che il cantante condivide con un’altra protagonista di questa edizione di Amici, Angelina Mango, figlia del grande artista Pino Mango, che ha fatto il suo ingresso nel talent e che sta conquistando il favore di molti fan del programma.











