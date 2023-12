Wayne Murray è l’uomo più fortunato al mondo/ Due vincite da 10 milioni di dollari in due anni

Si chiama Wayne Murray e può essere tranquillamente considerato l’uomo più fortunato al mondo. Basti pensare che in meno di due anni ha vinto due volte alla lotteria, portandosi a casa la bellezza di 20 milioni di dollari. Murray è un semplice cittadino di New York che negli scorsi giorni ha vinto 10 milioni di dollari con un gratta e vinci da 30. Poco più di un anno fa aveva vinto la stessa identica cifra sempre con un gratta e vinci da 30 dollari. L’uomo più fortunato al mondo vive nel quartiere di Brooklyn ed ha acquistato entrambi i biglietti presso lo stesso rivenditore, una stazione di servizio che si trova vicino a casa sua.

Come spiegato dai media d’oltre oceano, per la sua ultima vincita Murray si è portato a casa 6.122.400 dollari, al netto delle tasse, e sorprende la frequenza con cui lo stesso abbia ottenuto questo incredibile jackpot. Secondo gli addetti ai lavori la possibilità di ottenere questa enorme somma presso il gioco gratta e vinci 200X (il primo biglietto fortunato) è pari ad uno su 3,5 milioni, mentre la probabilità di vincere il Black Titanium (il secondo biglietto) è di uno su 3,6 milioni, da qui il soprannome di uomo più fortunato al mondo. “Ad alcuni di noi piace semplicemente essere discreti. Voglio solo essere discreto, tutto qui”, le parole rilasciate dallo stesso Wayne Murray parlando con il Post nel commentare la vincita.

WAYNE MYRRAY È L’UOMO PIÙ FORTUNATO AL MONDO: “È RIMASTO MOLTO UMILE”

Wayne Murray ha spiegato di essere un uomo “Estremamente” religioso, mentre Hassan Nabil, l’impiegato che lavora presso la stazione di servizio H&A Gas & Convenience in Avenue H a Flatbush, dove sono stati acquistati i due biglietti, ha spiegato che il cliente non è cambiato dopo la prima vincita, e che lo stesso continua a giocare in quanto divertito dall’idea.

“Due volte di seguito: quali sono le probabilità? Non puoi nemmeno pensarci. Non è comprensibile”, ha aggiunto parlando sempre con il New York Post. “È un ragazzo super normale qui. È molto amichevole con la gente del posto e molto generoso. Avrebbe potuto trasferirsi fuori dal quartiere dopo aver vinto la prima volta, ma è rimasto qui. Il denaro cambia molte persone, ma lui non si mette in mostra o altro. Lo mantiene reale, lo mantiene onesto”.

