Werner alla Juventus?/ Calciomercato news, sarebbe l’alternativa a Morata e Martial

Calciomercato news, Werner alla Juventus per l’attacco di mister Allegri

Le chances di vedere Timo Werner alla Juventus in questa sessione di calciomercato estivo sembrano poter aumentare viste le indiscrezioni emerse nelle scorse ore. E’ risaputo che i bianconeri vorrebbero aggiungere all’organico un nuovo centravanti da consegnare a mister Allegri così da avere un elemento da alternare a Dusan Vlahovic nel corso della stagione ed il preferito sarebbe sempre Alvaro Morata, rientrato all’Atletico Madrid.

I Colchoneros non hanno alcuna intenzione di concedere sconti alla Vecchia Signora rispetto ai 35 milioni di euro pattuti per il mancato riscatto dello spagnolo e per questa ragione si stanno prendendo in considerazione anche altri profili come quello del calciatore del Chelsea, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2025. Accostato pure nel recente passato alla Juve, un altro giocatore che potrebbe fare al caso dei piemontesi è anche Anthony Martial del Manchester United.

Calciomercato news, Werner alla Juventus in alternativa a Morata e Martial

La possibilità di vedere Werner alla Juventus potrebbe aumentare nel corso di questa settimana di calciomercato. Nell’ultima annata calcistica con la maglia del Chelsea Werner è stato in grado di collezionare 11 reti e sei assit in 37 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Werner vorrebbe lasciare il Chelsea magari per tornare all’RB Lipsia da cui era stato prelevato ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

