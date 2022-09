Video/ West Ham FCSB (3-1) gol ed highlights: tris londinese per la Regina!

VIDEO WEST HAM FCSB (3-1): TRE GOL PER TRE PUNTI

Esordio positivo del West Ham in questa seconda edizione di Conference League, che di fronte al meraviglioso pubblico dell’Olympic Stadium di Londra, scosso poche ore prima dalla terribile notizia della morte della Regina Elisabetta, soffre per oltre un’ora di gioco, ma alla fine vince 3-1 contro una Steaua Bucarest che esce a testa alta dalla capitale inglese. Nel primo tempo la formazione rumena gioca bene e occupa meglio il campo rendendosi più volte pericoloso con l’attaccante italiano Compagno e l’ala Cordea. Al 34esimo minuto, infatti, sono proprio gli ospiti a trovare il vantaggio: tiro sporco di Olaru, che strozza il mancino e non trova lo specchio della porta, ma per sua fortuna Cordea segue l’azione e va chiudere l’azione sul secondo palo, trasformando un tiro sbagliato in tap-in vincente.

Nel secondo tempo entrano Paqueta, Antonio e Bowen, che cambiano faccia agli Hammers, trascinando la squadra alla vittoria. L’episodio decisivo, però, arriva al 69esimo: uscita scellerata di Tarnovanu, che travolge totalmente Cornet in uscita alta e lo infortuna (qualche minuto di apprensione per le condizioni del numero 14, rimasto a lungo a terra, stordito dalla botta subita), causando il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bowen, che con una conclusione forte e precisa, sotto la traversa, non lascia scampo all’estremo difensore avversario. L’inerzia della partita, da questo momento, cambia totalmente, e la squadra padrona di casa spinge sull’acceleratore, trovando prima il vantaggio firmato da Emerson Palmieri, ed infine il 3-1 realizzato da Antonio, al termine di una pregevole azione personale. Da segnalare una prestazione negativa del nostro attaccante Gianluca Scamacca, sostituito nell’intervallo.

VIDEO WEST HAM FCSB (3-1): IL TABELLINO

West Ham: Areola, Coufal, Kehrer, Ogbonna (90′ Dawson), Emerson, Rice, Downes, Benrahma (45′ Bowen), Lanzini (45′ Lucas Paquetá), Cornet (68′ Fornals), Scamacca (45′ Antonio) Allenatore: David Moyes.

Steaua Bucarest: Târnovanu, Crețu, Dawa (87′ Haruț), Tamm, Radunović, Olaru (90′ Rusu), Edjouma, Oaidă (90′ Radaslavescu), Coman © (71′ Popescu), Cordea, Compagno (70′ Miculescu) Allenatore: Nicolae Dică.

Marcatori: 34′ Cordea, 69′ Bowen (R), 74′ Emerson, 90′ Antonio.

