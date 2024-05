Weston McKennie e Chiara Frattesi si sono lasciati? Lei: “Stare dove sarai apprezzata”/ Gossip acceso

Weston McKennie e Chiara Frattesi si sono lasciati? Lei fa chiarezza sulla rottura e vola in Sardegna

Solo il 15 maggio scorso sono usciti allo scoperto con un romantico scatto all’Olimpico poi postato sui social, e invece sembra che sia già finita tra Weston Mckennie e Chiara Frattesi. I rumor sulla loro rottura si susseguono da giorni e sono stati riportati anche da Dagospia ma adesso a far chiarezza è intervenuta l’influencer e modella con un post sui social che non lascia spazio a dubbi.

DIRETTA ROLAND GARROS 2024/ Arnaldi Muller (6-4 6-1) video streaming tv: ancora pioggia! (30 maggio)

Nel dettaglio il portale di Roberto D’Agostino nelle scorse ore ha annunciato: “Tra Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter, e lo juventino McKennie, è già finita? I due non si seguono più su Instagram” E subito dopo a conferma della crisi è intervenuta in modo sibilino la stessa modella scrivendo sui social: “Ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo” Se a ciò si aggiunge che la giovane è volata da sola in Sardegna per una vacanza sembra certa la crisi. Weston Mckennie e Chiara Frattesi si sono lasciati?

Calciomercato Inter News/ Vice Sommer: Bento costa troppo, Caprile un'alternativa? (oggi 30 maggio 2024)

È già finita tra Weston Mckennie e Chiara Frattesi: indizi social confermano la crisi

Post social sibillini, frasi ad effetto e soprattutto il fatto che entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram fanno supporre che sia già finita tra Weston Mckennie e Chiara Frattesi, i due si sono lasciati? La storia Instagram della sorella di Davide Frattesi non sembra lasciar spazio a dubbi: “Ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo. Ti auguro quei gesti sinceri, spontanei, dati con amore. Ti auguro di sentirti sempre all’altezza e mai inferiore, mai un’alternativa. Ti auguro di essere sempre qualcosa di bello per chi hai accanto” Resta da capire, però, se si tratta solo di una crisi passeggera o di una vera e propria rottura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA