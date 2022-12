Whamageddon, che cos’é il gioco di Natale?/ Vietata Last Christmas: é polemica

Natale 2022: al via il gioco Whamageddon; é contro gli Wham?

Nell’avvento del Santo Natale 2022, sale la competizione del Whamageddon, ovvero il gioco reale e virtuale sugli Wham!, lo storico duo di Last Christmas, che é una delle canzoni cult del periodo natalizio. Il gioco chiama i partecipanti a seguire delle regole ferree, che in linea di massima mettono a dura prova i giocatori, chiedendo loro di evitare per un dato periodo l’ascolto della epica hit del Natale, Last Christmas degli Wham! , il duo pop formato dal compianto artista pop britannico, George Michael e Andrew Ridgeley. La challenge, di fatto, vieta l’ascolto di Last Christmas, come a partire dal 2010, ogni anno, dal giorno 1 dicembre fino a quello della vigilia di Natale, il 24 dicembre, e ad altre determinate condizioni. C’é chi sostiene che il gioco sia diseducativo, in quanto secondo i contestatori tenderebbe a radiare la hit natalizia britannica degli Wham! dalla top-list natalizia dell’ascolto global dei fruitori di musica.

Le contestazioni mosse contro il Whamageddon

E poi ci sono i fan dello storico duo che, invece, si dicono fieri dell’esistenza del gioco al divieto del duo pop, certi che sia impossibile non prestarsi all’ascolto della hit natalizia per antonomasia, che negli ultimi anni ha contrastato l’egemonia musicale della competitor hit USA, All I want for Christmas Is you di Mariah Carey, tra le altre canzoni cult della stagione. Last Christmas fa breccia nei cuori di chi ama il Natale in musica, soprattutto dal momento che George Michael veniva a mancare proprio nella attesa data festiva, il 25 dicembre 2016.

Sul sito ufficiale del gioco del momento, il Whamageddon, intanto, sono riportate le regole aperte ai concorrenti:

regola 1: l’obiettivo della sfida è avvicinarsi quanto più possibile al Natale, senza ascoltare Last Christmas;

-regola 2: il gioco inizia l’1 dicembre e finisce il 24 dicembre in base al proprio fuso orario;

-regola 3: si perde solo se si ascolta la versione originale di Last Christmas, quindi ammessi restano gli ascolti di remix e cover;

-regola 4: si viene eliminati anche non appena sia riconosciuta la canzone.

-regola bonus: al momento dell’eliminazione, necessariamente il concorrente conscio di essere ormai fuori dai gioco é tenuto a postare sui propri canali social l’hashtag #whamageddon. Segno dell’eliminazione dal gioco di risonanza global e social, in tutto il web.

Nonostante il gioco e le annesse contestazioni, allo stato attuale gli Wham! restano una delle preferenze musicali del Natale, tanto che nella playlist Christmas hits, Last Christmas occupa ora la terza posizione delle canzoni più influenti in termini di ascolti streaming, su Spotify.

