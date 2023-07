WHAT’S LOVE/ L’amore è più vicino di quanto pensi

Una commedia romantica multietnica sui matrimoni combinati, o meglio assistiti. Tutto potrebbe portare a pensare al solito film già visto, ma invece What’s Love sorprende. Un’opera divertente e tumultuosa che sorride sull’amore e sulle sue conseguenze. Dopo il passaggio nelle sale, l’opera di Shekhar Kapur è ora disponibile in DVD e Blu-ray con Plaion Pictures e Lucky Red.

SINOSSI – Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre Kazim (Shazad Latif) è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una scono- sciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell’amore. Entrambi dovranno trovare la via giusta per ascoltare il proprio cuore.

Nessuno sarà sorpreso dalla conclusione della storia, ma è impossibile lamentarsi di What’s Love. Già regista di Elizabeth ed Elizabeth: The Golden Age, Shekhar Kapur torna dietro la macchina da presa dopo sedici anni per questa commedia spassosa. La sceneggiatura è firmata dalla giornalista e produttrice anglopakistana Jemima Goldsmith, che merita grandi applausi. Si ride di pregiudizi e sterotipi, senza mai risultare pesanti e non mancano fortunatamente le stoccate al politicamente corretto, che sta rendendo le commedie sempre più insipide. Ottime le prove attoriali, da Lily James a Emma Thompson.

