Whatsapp, arriva la Companion mode/ Lo stesso account su due smartphone diversi

WhatsApp torna nuovamente ad aggiornarsi e lo fa con una funzione decisamente interessante. Dopo l’auto-chat, di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, l’applicazione di messaggistica istantanea è pronta ad introdurre la cosiddetta Companion Mode. Si tratta di una modalità molto chiacchierata dagli addetti ai lavori nelle ultime settimane, e che per ora è stata scovata solamente nella versione Beta della stessa, dai sempre attenti ragazzi di WABetaInfo. Nel dettaglio, nella versione per Android numero 2.22.21.6, avremo la possibilità di collegare lo stesso numero di WhatsApp, rigorosamente per il robottino verde, sue due differenti smartphone.

Tale funzione non è da confondere con l’aggiornamento “multidispositivo” che permette di usare WhatsApp su più device, anche se quello principale (lo smartphone) fosse online: in quest’ultimo caso, infatti, si poteva collegare un solo cellulare fra i dispositivi previsti. Ma ora, con la Companion mode, le cose cambieranno, di conseguenza chi utilizza più di uno smartphone potrà usare lo stesso account di WhatsApp.

WHATSAPP, COMPANION MODE: COME CAPIRE SE E’ GIA’ ATTIVA

Come ricorda l’Adnkronos, per capire se sia già possibile sfruttare questa modalità, bisognerà andare su opzioni all’interno della schermata di registrazione, per poi cercare l’opzione “Collega dispositivo”: nel caso in cui questa voce fosse presente, allora si potrà creare uno smartphone “Companion” di quello principale.

Per eseguire il match dovrete semplicemente aprire l’app WhatsApp dal secondo telefono e inquadrare il codice Qr comparso sul primo device: a quel punto il gioco sarà fatto. La cronologia delle chat verrà sincronizzata su tutti i telefoni, di conseguenza le stesse conversazioni saranno disponibili su tutti i dispositivi collegati a quel numero. Come sempre, quando si parla di novità in fase Beta, non è dato sapere quando questa verrà rilasciata in via ufficiale, ma in ogni caso entro i primi mesi dell’anno 2023 dovrebbe essere disponibile per tutti.

