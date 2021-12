Whatsapp down oggi 31 dicembre?/ Problemi per Capodanno, il rischio è dietro l’angolo

Whatsapp down oggi 31 dicembre? Come evitare problemi a Capodanno…

Whatsapp sarà down oggi 31 dicembre 2021? Il dubbio torna puntuale come ogni anno, in vista dell’arrivo del Capodanno che, come di consueto, a mezzanotte in punto vedrà gran parte degli italiani pronti a scambiarsi gli auguri via chat. Messaggi di gruppo, videochiamate o semplici emoji in festa: l’app di messaggistica più usata al mondo è pronta ad un sovraccarico di utenti che, alla medesima ora (o quasi), si riverseranno nel medesimo spazio virtuale per i consueti auguri di fine anno e di inizio 2022. Eppure il rischio di problematiche e malfunzionamenti è sempre dietro l’angolo.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE/ Foto e gif: "Un secondo in più per..."

Nel corso dell’anno ci siamo ritrovati in diverse circostanze a dover rinunciare per qualche ora alle nostre amate chat di Whatsapp, ma cosa potrebbe accadere se proprio poco prima dello scoccare della mezzanotte l’app di messaggistica dovesse andare in down? Il sovraccarico dei server potrebbero comportare proprio questo incidente di percorso che si potrebbe verificare oggi 31 dicembre, appena prima di premere invio e far giungere i nostri auguri virtuali.

NOTTE DI CAPODANNO E TRADIZIONI OGGI 31 DICEMBRE 2021/ Astronauti festeggiano così…

Whatsapp down a Capodanno 2022? Le dritte per non andare in crisi

A chi non è capitato negli anni passati di incorrere in problematiche legate a Whatsapp down? In occasione del Capodanno 2022 si spera che l’app più amata degli italiani possa non fare le bizze. Ad ogni modo, onde evitare di riversarvi su Twitter a caccia del consueto hashtag “#whastappdown”, il consiglio è, in caso di malfunzionamento momentaneo dell’app, quello di attendere qualche minuto dopo la mezzanotte prima di inviare i vostri messaggi di auguri.

Per verificare in tempo reale le eventuali problematiche legate all’app di messaggistica, potrete sempre collegarvi al portale DownDetector che in tempo reale raccoglie tutte le segnalazioni su un possibile Whatsapp down alla vigilia del Capodanno 2022. In attesa di scoprire se questa sera sarà necessario rinunciare alle chat di gruppo e godersi il brindisi di mezzanotte senza avere tra le mani l’ormai onnipresente cellulare, potreste sempre decidere di anticipare i vostri auguri di qualche ora ed attendere così come meno ansie lo scoccare della mezzanotte, concedendovi, se possibile, un po’ di sano detox da smartphone e Whatsapp almeno per l’ultimo dell’anno! In alternativa, non ignorate le altre valide app come Telegram o i vecchi e cari sms per far giungere il vostro pensiero di fine 2021.

Auguri buon anno 2022 e buon Capodanno/ Frasi e citazioni: "Per l'anno nuovo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA