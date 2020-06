WhatsApp down, perché?/ Ultimo accesso sparito: problemi con funzioni privacy

WhatsApp down ed è subito panico sui social. Nelle ultime ore sono emersi problemi con l’applicazione, nello specifico con le funzioni legate alla privacy. «Impossibile aggiornare le impostazioni della privacy. Riprovare più tardi», questo il messaggio che molti utenti stanno ricevendo mentre provano ad accedere alla sezione privacy di WhatsApp. Ma non è l’unico disservizio. Si registrano problemi anche per quanto riguarda la visualizzazione dell’orario dell’ultimo accesso, se l’utente è online e quindi attivo o se sta scrivendo in chat. Il malfunzionamento comunque sembra generalizzato, quindi sta interessando larga parte degli italiani. Le segnalazioni sono cominciate alle 17 circa, ma ora stanno crescendo sensibilmente. Non si tratta di un vero e proprio WhatsApp down, perché è comunque possibile inviare messaggi e contenuti multimediali, ma si tratta comunque di un problema di cui non si conosce la causa. I tecnici però saranno sicuramente al lavoro per risolverlo, quindi nelle prossime ore tutto sarà più chiaro.

WHATSAPP DOWN, PROBLEMI CON IMPOSTAZIONI PRIVACY

I problemi per WhatsApp potrebbero essere cominciati nel primo pomeriggio, salvo poi essere riscontrati qualche ora dopo. In primis, non è possibile vedere se una persona è online e quando ha effettuato l’ultimo accesso. Poi non si riesce neppure a modificare le impostazioni della privacy. Per fortuna, si tratta di un problema che non ha creato contraccolpi per la semplice fruizione dell’applicazione. WhatsApp down, ma non del tutto, perché si possono inviare e ricevere messaggi, visto che da questo punto di vista tutto funziona alla perfezione. Sempre molto attento da questo punto di vista è il portale Downdetector, che raccoglie le segnalazioni di app e servizi se non funzionano. È emerso che i problemi riguardano la configurazione iniziale dell’app. C’è chi ha provato a disinstallare e installare di nuovo l’app, ma non si riesce a completare questo processo. Dunque, staremo a vedere se questo particolare caso di WhatsApp down verrà risolto nelle prossime ore.



