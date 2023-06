Whatsapp, Facebook e Instagram down/ App di Meta non funzionano: milioni di segnalazioni

Problemi per milioni di utenti nelle app di Meta. Oggi pomeriggio Whatsapp, Facebook e Instagram sono in down, con malfunzionamento comunicato dal portale Downdetector, che raccoglie proprio le segnalazioni degli utenti. Le app si sono bloccate e in tanti non sono riusciti ad accedere o a inviare messaggi a partire dalle 16.25, quando sono arrivate le prime segnalazioni che hanno già toccato le decine di migliaia. In attesa delle dichiarazioni da parte di Meta, gli utenti continuano ad attendere che la situazione venga risolta.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 giugno 2023, i numeri vincenti

Downdetector.it ha rilevato un’impennata di segnalazioni in Italia a partire dalle 16.30 per piattaforme varie, a partire da Whatsapp, che nella sua versione web non funziona. Alcuni malfunzionamenti sono stati segnalati anche nella giornata di ieri, in tutto il mondo e non solo in Italia, quando numerose segnalazioni sono arrivate su Twitter. Almeno fino alle 20.30, WhatsApp ha smesso di funzionare. Problemi anche in India, il Pakistan, gli Stati Uniti, Regno Unito e molte altre.

Airbus punta su voli di linea guidati da AI/ Francia, piloti in allarme licenziamenti

Segnalazioni su Twitter

Le segnalazioni su Whatsapp, Facebook e Instagram down non sono arrivate solo su Downdetector.it. Anche su Twitter, vari utenti hanno segnalato il malfunzionamento delle app. In un commento si legge “Facebook Instagram e Whatsapp down. È nel momento del bisogno che si vedono gli amici come Twitter”. E ancora: “Anche oggi mi son resa conto del WhatsApp down grazie a Twitter”. Non manca anche l’ironia: “E anche oggi Twitter si dimostra essere il social migliore”, o come si legge in un altro commento: “Per fortuna ho aperto twitter prima di spaccare definitivamente il modem”.

Intelligenza artificiale, "Troppe pratiche scorrette"/ Ceo Amazon "Serve più privacy"

Come accade spesso in questi casi, infatti, gli utenti si “radunano” su Twitter per segnalare il malfunzionamento delle app di Meta. In tendenza sono finiti gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown. In particolare, per quanto riguarda l’app di messaggistica, sembra non funzionare la versione web, mentre per quanto riguarda l’app sembrerebbe funzionare come normale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA