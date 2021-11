WhatsApp web desktop, nuovo aggiornamento/ Cosa cambia: uso al pc senza telefono e…

WhatsApp web cambia grazie ad un nuovo aggiornamento per l’uso “desktop”. Ad apprezzarlo saranno soprattutto coloro che usano costantemente nel corso della giornata l’applicazione, magari per motivi di lavoro. Infatti, è in fase di test una nuova versione dell’app, che qualcuno ha già avuto modo di scoprire in quanto è disponibile la versione beta, grazie alla quale si può usare WhatsApp dal desktop del proprio pc mettendo fine ad una serie di inconvenienti in alcuni casi fastidiosi.

Pensiamo ad esempio al fatto che per la maggior parte degli utenti WhatsApp web smette di funzionare quando lo smartphone su cui è installato scendeva sotto un certo livello di carica della batteria, che generalmente corrisponde al 15 per cento, o se veniva meno una copertura dati sufficienti. Di fatto, basta avere il telefono scarico o non collegato alla rete Internet per non poter né inviare né ricevere messaggi sul proprio computer.

WHATSAPP WEB, COSA CAMBIA PER LA VERSIONE “DESKTOP”

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp web però le cose sono cambiate, perché questo problema non si riscontrerà più sul desktop. Quindi, potrete usare l’applicazione sul pc anche senza la necessità di collegare il telefono. Ma le novità non sono finite qua, perchè ce n’è un’altra altrettanto importante per chi utilizza molto WhatsApp web. Riguarda la possibilità di usare l’applicazione non solo su smartphone o pc, ma anche su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente. Insomma, si può avere sotto controllo la propria messaggistica da diversi dispositivi. Ma è bene ricordare che WhatsApp nel frattempo ha rilasciato un’altra applicazione ed è quella destinata a coloro che posseggono Windows. Quest’app consente di effettuare chiamate e videochiamate anche da pc con un sistema decisamente migliorato.

