Whiteout Incubo bianco/ Su Italia 1 il film con Gabriel Macht

Whiteout Incubo bianco, film di Italia 1 diretto da Dominic Sena

Whiteout Incubo bianco va in onda oggi, venerdì 2 settembre 2022, a partire dalle ore 23.05 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film che unisce il gusto per il thriller e l’azione prodotto tra Stati Uniti d’America, Francia e Canada nel 2009 da Susan Downey e diretto da Dominic Sena.

Tra i nomi più influenti del cast sono da segnalare Gabriel Macht, Tom Skerritt, Kate Beckinsale e Columbus Short. Il film è tratto dalla graphic novel di Greg Rucka con la sceneggiatura che è stata curata da Erich Hoeber, Jon Hoeber, Chad e Carey Hayes.

Whiteout Incubo bianco, la trama del film

La storia di Whiteout Incubo bianco si svolge in un freddo territorio situato in Antartide dove una donna di nome Carrie svolge il ruolo di capo della polizia. La donna ha nel suo passato numerosi misteri e segreti e la volontà di lavorare in un luogo così lontano e isolato deriva proprio da ciò che cerca di nascondere e dimenticare.

Purtroppo però non è sempre facile sfuggire al proprio destino e passato, tanto che un giorno la sua quiete viene nuovamente guastata. Lo sceriffo Stetko viene infatti a conoscenza di un omicidio avvenuto nella località dove lavora effettuato da un killer professionista.

Da questo momento in poi inizieranno tutta una serie di ricerche e analisi volte a capire il comportamento dell’assassino, soprattutto dopo che il medico ingaggiato per analizzare il corpo del primo delitto ha riscontrato dei segni piuttosto inusuali. Si trattava di cicatrici ricucite, senza una ragione plausibile e difficili da spiegare con questioni razionali. Durante i giorni alle prese con le ricerche Carrie incontra in maniera brusca il killer che dopo una forte colluttazione fugge via. L’evento porta la donna a farsi amputare due dita della mano rimaste troppo tempo esposte al freddo.

Dopo aver ripreso le ricerche Carrie scopre finalmente l’identità dell’assassino; si trattava di un suo ex collega al quale aveva rifilato un poderoso rifiuto dopo una proposta di avere un rapporto sessuale. Si trattava del controverso Russell Haden intenzionato ad essere un vero e proprio incubo per lo sceriffo. Dopo averlo arrestato il malfattore riesce a trovare una via di fuga ma viene nuovamente catturato e ucciso durante lo scontro.

Quando tutto sembra essere tornato alla normalità Carrie inizia a sospettare che ci sia altro dietro la morte di quelle persone di quei segni particolari simili a cuciture presenti sui cadaveri. Il suo medico e scienziato di fiducia, John, si mostrerà scettico e quasi restio a voler approfondire la questione. A gran sorpresa Carrie scopre che il suo medico e amico era complice dell’assassino; si era infatti prestato ad un traffico di diamanti illecito che venivano nascosti proprio nei cadaveri delle persone uccise. Prima che venga catturato però, John decide di togliersi la vita pentito della sua scelta. Il finale vede lo sceriffo ottenere finalmente il trasferimento lontano da quelle terre deserte e fredde.

