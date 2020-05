Willian alla Juventus?/ Calciomercato, il brasiliano preferirebbe restare a Londra

Pubblicità

C’è stato un periodo in cui la Juventus era concretamente sulle tracce di Willian: i bianconeri lo avevano incrociato nel girone di Champions League quando il brasiliano giocava nello Shakhtar Donetsk di Mircea Lucescu, rimanendone incantati. Era il 2012 e Antonio Conte, reduce dal primo scudetto della serie, aveva proseguito la sua corsa europea fino ai quarti; Willian aveva 24 anni e tantissimo calciomercato, ma di lì a pochi mesi avrebbe spiazzato tutti trasferendosi nell’emergente e straricco Anzhi Makachkala, i cui sogni di gloria erano passati anche da Samuel Eto’o e altri interpreti di classe mondiale ma si erano infranti in una bolla di sapone poco dopo. Finito al Chelsea, il trequartista ha avuto la possibilità di vincere ma, dopo sette anni, il suo contratto è in scadenza e non verrà rinnovato: la Juventus allora ci sta facendo un pensierino, anche se c’è chi sostiene che sia meglio non scommettere più su parametri zero avanti con gli anni.

WILLIAN ALLA JUVENTUS?

Per Willian saranno 32 in estate, ma certamente il brasiliano ha ancora qualcosa da dare: con Maurizio Sarri si era trovato molto bene riuscendo a riscattarsi dopo la parentesi agrodolce con Antonio Conte, scomparso dalla foto dei festeggiamenti della FA Cup perché il salentino lo aveva utilizzato pochissimo nel corso della stagione. Al tecnico della Juventus un giocatore con le sue caratteristiche potrebbe servire: tecnicamente Willian sarebbe appunto il perfetto elemento per lanciare due attaccanti giostrando alle loro spalle, ma procedendo nella carriera ha imparato a disporsi anche sull’esterno potendo sfruttare il piede invertito o giocando eventualmente anche a destra. Tatticamente inquadrabile in più moduli dunque, dotato di ampia esperienza internazionale e probabilmente utilissimo per duettare con Paulo Dybala perché i due parlano la stessa lingua, pronto a punire le incursioni di Cristiano Ronaldo essendo dotato di un fantastico tiro da fuori e piede educatissimo.

Il problema per la Juventus è che un Willian a parametro zero fa gola a tante squadre, e la fila di pretendenti sarebbe lunga: come ha riportato il Daily Telegraph, la preferenza del brasiliano sarebbe quella di rimanere a Londra e dunque Arsenal e Tottenham sembrano già essere sulle sue tracce. Andando agli Spurs, Willian sistemerebbe anche un vecchio conto con il passato e i tifosi che allora seguivano la squadra da White Hart Lane: nell’estate 2013 il trequartista aveva già effettuato le visite mediche con il Tottenham e definito il suo passaggio alla squadra londinese, ma poi era clamorosamente intervenuto il Chelsea che, presentando un’offerta più alta sul filo di lana, aveva portato a casa il calciatore in uno degli sgarri di calciomercato più epocali, almeno in epoca recente. Chissà allora che Willian ricordi ancora quella storia nemmeno troppo vecchia, decidendo di ripagare il debito a sette anni di distanza: la Juventus spera comunque di convincere il calciatore con la presenza di Sarri in panchina, ma non sarà semplice.



