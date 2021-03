Willie Peyote, “Mai dire mai (La locura)”/ La grande sorpresa (Sanremo 2021)

Tra i più interessanti artisti della scena indie italiana, Willie Peyote ha conquistato tutti al Festival di Sanremo 2021 con la sua “Mai dire mai (La locura)”. Il brano attualmente è secondo nella classifica generale della kermesse canora, premiato anche dalla Sala Stampa. L’esibizione del cantante torinese è stata trascinante, con un testo che non usa mezzi termini tra parolacce e attacchi diretti.

Willie Peyote ha inoltre conquistato tutti per i suoi look. Il 35enne è stato vestito da due differenti artisti in questa settimana del Festival di Sanremo. Partiamo dai due completi custom Carlo Pignatelli, maison storica torinese, combinano le linee raffinate al twist leggermente flare del pantalone. Poi altri due smoking sono customizzati da Antonio Marras, che impreziosisce con i suoi ricami a patchwork sia le giacche che i colli bowling. Una mise completata dagli accessori Chromehearts e dall’amuleto, un toro, elaborato dal laboratorio orafo ELL.

WILLIE PEYOTE, LA RIVELAZIONE DI SANREMO 2021

Aperto da una famosa citazione della serie tv “Boris”, “Mai dire mai (La locura)” di Willie Peyote rappresenta tutto il mondo musicale dell’artista torinese. No al classico brano d’amore che spopola annualmente a Sanremo, ma una canzone destinata ad accendere il dibattito. Come ci ha raccontato lo stesso artista, la canzone «parla di come ci siamo ormai abituati a mettere al primo posto il mero intrattenimento».

Willie Peyote ha ottenuto ampi consensi sui social network, ecco una carrellata di commenti: «Willie Peyote è almeno 10 spanne sopra a tutti gli altri. Per me vincitore assoluto di questo Festival di Sanremo 2021», «Questo ragazzo è un’altra cosa e a me incuriosisce quello che fa. Un unicum da scoprire. E’ un mix di tantissime cose e non accetta compromessi. Fa la sua cosa e la fa bene», «É una canzone che va compresa e che va seguita con il testo davanti per rendersi davvero conto che, forse, è l’unica canzone dell’anno a dire qualcosa per davvero».

