Martedì 24 dicembre 2024 andrà in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16.00, il film cult del 1971 dal titolo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. La pellicola è ispirata al romanzo scritto da Roald Dahl e intitolato “La fabbrica di cioccolato” ed è diretta dal regista Mel Stuart, che nel corso della sua carriera ha lavorato a più di 180 progetti cinematografici.

La colonna sonora di Willy Wonka è stata invece composta da Leslie Bricusse, firma delle musiche di grandi film di successo, come “Agente 007 – Missione Goldfinger”, “Mamma, ho perso l’aereo” e “Harry Potter e la pietra filosofale”. Il protagonista è interpretato dall’attore e comico Gene Wilder, che in seguito lavorerà ad un altro progetto che rafforzerà la sua fama, “Frankenstein Junior” di Mel Brooks (1974). Al suo fianco un giovanissimo Peter Ostrum, nel suo unico lavoro come attore. Nel cast anche: Jack Albertson, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone e Denise Nickerson.

WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, LA TRAMA

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato racconta la storia del giovane Charlie Bucket (Peter Ostrum), un ragazzino che vive in condizioni economiche difficili in compagnia della sua mamma e dei suoi nonni, tutti molto anziani e malati, nei pressi della famosa fabbrica di proprietà di Willy Wonka (Gene Wilder). Quest’ultimo è un personaggio molto particolare, che da anni ha monopolizzato il mercato dei dolci con le sue incredibili prelibatezze. nUn giorno Wonka decide di fare visitare la sua fabbrica a quei bambini che riusciranno a trovare nella loro barretta di cioccolato il famoso biglietto d’oro.

Sul mercato vengono, quindi, distribuite solo 5 barrette che contengono il prezioso pass, così bambini e genitori corrono nei vari negozi con la speranza di essere fortunati. Charlie sa che la sua famiglia non si può permettere di acquistare il cioccolato, ma i suoi amati nonni riescono a comprargli una barretta con i loro miseri risparmi. Nonostante le possibilità di trovare il biglietto siano praticamente inesistenti, Charlie scarta la barretta e con sua enorme sorpresa trova l’ambitissimo biglietto d’oro. Per lui, e per gli altri 4 fortunati bambini, si aprono così le porte della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka e per loro inizierà un’esperienza davvero indimenticabile tra Umpa Lumpa, dolci magici e strani marchingegni.

WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, ALCUNE CURIOSITA’

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è stato girato interamente a Monaco di Baviera e, nonostante la sceneggiatura sia stata accreditata a Roald Dahl, in realtà l’adattamento cinematografico fu curato da David Seltzer. Lo scrittore non apprezzò assolutamente tutte le modifiche apportate nel film al suo romanzo, tanto da esporre in più di un’occasione il suo dissenso, fino ad arrivare a rinnegare questo progetto. Inizialmente la pellicola non ottenne un grande successo, infatti incassò appena 4 milioni di dollari a fronte di un budget di 3 milioni di dollari, ma negli anni ’80, grazie alle periodiche programmazioni televisive, è diventato un film cult, visto di generazione in generazione. Nel 2005 è stato realizzato un remake, intitolato “La fabbrica di cioccolato” che ha visto il noto attore Johnny Depp nei panni di Willy Wonka.

Non tutti sanno che gli Umpa Lumpa sono stati interpretati da un piccolo gruppo di attori nani che hanno impersonato i vari personaggi affinché sembrassero molti di più. Grazie al portale bloopers.it, possiamo scoprire alcune inesattezze visibili nel lungometraggio. Ad esempio, sia i capelli di Violet sia di Veruca cambiano in diverse occasioni nel corso della storia. Inoltre, nella scena del Sogno di Cioccolato, quando Wonka aggancia il cappello con il suo bastone, si possono notare altri buchi presenti, probabilmente dovuti a scene non riuscite e tagliate. Sempre in questa scena, inoltre, si vede con chiarezza come i palloncini di zucchero in realtà siano normalissimi palloncini annodati.