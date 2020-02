Wilma De Angelis/ Dopo la polemica torna a Sanremo 2020

Wilma De Angelis ospite della quinta puntata del Festival di Sanremo 2020. La cantante e conduttrice televisiva sarà una delle ospiti più attese del gran finale della settantesima edizione del Festival della Canzone di Sanremo. Una presenza che arriva a sorpresa visto che nelle ultime settimane la De Angelis aveva pubblicato sui social un lungo messaggio in cui diceva chiaramente di essere stata cancellata senza preavviso dalla kermesse. “Avevo dato appuntamento agli amici lunedì sera a Sanremo. La Rai mi aveva invitato a partecipare a una serata dal teatro del Casinò con altri cantanti del passato che avevano preso parte al Festival. Pensate che oca che sono, mi sono comperata anche un bel vestito!!! Ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata, peccato!”, queste le parole della cantante e conduttrice televisiva.

Wilma De Angelis a Sanremo 2020 ci sarà

Nessuna presenza cancellata, Wilma De Angelis sarà una delle super ospiti del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus su Raiuno. Un ritorno meritatissimo per la cantante e conduttrice che ha legato più volte la sua carriera alla kermesse canora della musica italiana. La De Angelis, infatti, ha partecipato per ben cinque volte al Festival di Sanremo; la prima volta nel 1959 con “Nessuno” e “Per tutta la vita”. L’anno dopo, nel 1960, porta in gara “Quando viene la sera” conquistando il terzo posto della classifica con Joe Sentieri. Anche l’anno dopo, 1961, è in gara con la canzone “Patatina” che non si classifica benissimo, ma diventa un grande successo. Nel 1962, invece, partecipa con “I colori della felicità” e “Lumicini rossi”, mentre nel 1963 è l’ultima volta all’Ariston con “Non costa niente” e “Se passerai di qui”. Successivamente si è occupata del Festival partecipando nei primi anni ’90 a “Il Caso Sanremo”, un varietà dedicato alla kermesse presentato da Lino Banfi e Renzo Arbore.

