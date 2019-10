Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti è incinta?/ “Quando ho scoperto…”

Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, è incinta? E’ bastata una foto pubblicata su Instagram per scatenare i rumors. La moglie di Facchinetti, infatti, ha pubblicato una vecchia foto in cui aveva il pancione. Nella didascalia, Wilma ironizza sul suo amore con Francesco scrivendo: “quando ho scoperto che Francesco era una di quelle persone che applaudono quando atterra l’aereo, ma ormai ero già incinta”. La signora Facchinetti, così, smentisce l’arrivo di un altro figlio conquistando, però, l’affetto dei suoi followers che amano la sua simpatia e la sua ironia. “Rido in maniera acuta. Mi guardano male in tramvia. Sei un mito Lady”, “Sei un mito…. Dove la trova una meglio di te?”. “troppo simpatica”, “io ti amo”, scrivono i fans che considerano Wilma la donna perfetta per Francesco. Con ironia e intelligenza, infatti, Wilma riesce a tenere testa a Facchinetti e, insieme, formano una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo.

WILMA FAISSOL: “SONO CADUTA AI PIEDI DI FRANCESCO FACCHINETTI…”

Wilma Faissol, sempre molto attiva su Instagram, ha risposto alle domande dei fans svelando un siparietto avvenuto tra lei e Francesco Facchinetti durante la loro conoscenza. “Avevo su i sandali stringati di Givenchy super fighi che, purtroppo, si sono slacciati e sono inciampata mentre camminavo per salutarlo per la prima volta. Sono letteralmente caduta ai suoi piedi e lui me lo ricorda almeno una volta al mese”, racconta Wilma. Anche Facchinetti ha risposto alle domande dei fans svelando come è riuscita a conquistarla: “ Per conquistare mia moglie ho fatto una cosa incredibile: sono volato a Rio De Janeiro e ci ho messo nove giorni per trovarla ” – ha raccontato il figlio di Roby Facchinetti – “ Non la sentivo da una settimana perché avevamo litigato pesantemente . Faccio tutto questo viaggio perché nella mia testa sognavo di incontrare la donna che amavo così per caso, in mezzo alla strada…Insomma, una roba da poeta ”. Finalmente, dopo una lunga ricerca, riesce a trovarla: “ Ci ho messo 9 giorni a cercarla grazie all’aiuto di amici comuni e poi l’ho beccata sulla strada di Panema – ha concluso Facchinetti – . Lei era con un’amica e io mi sono fatto trovare con un mazzo di rose e le ho detto che l’amavo ”.





