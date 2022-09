Wilma Goich al Grande Fratello vip 7, il web insorge/ “C’é un po’ di Gemma Galgani nel cast”

Grande Fratello vip 7 ingaggia Wilma Goich: le reazioni

Sale l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per la nuova edizione in arrivo del Grande Fratello vip, il Grande Fratello vip 7 in partenza il 19 settembre e, intanto, spunta in rete il nome del secondo concorrente ufficializzato nel cast del reality, si tratta di Wilma Goich. A rendere il nome della cantante ufficiale tra i futuri protagonisti del gioco dei vipponi, il GF vip 7, ci pensa un post condiviso dalla pagina Instagram del Grande Fratello, ovvero una clip che presenta in anteprima assoluta la nuova nonché seconda concorrente del reality, dopo il preannunciato primo concorrente vip sieropositivo, Giovanni Ciacci.

Se attorno al lancio del nome dell’esperto di tendenze ruota una serie di polemiche mediatiche, che in particolare tacciano il vippone di voler sfruttare la sua positività all’Hiv prendendo parte al gioco della Casa, essenzialmente per visibilità e business, con l’ufficializzazione della seconda rete esplode in queste ore una sorta di contestazione più soft, che non troppo velatamente taccia la produzione Mediaset di aver ingaggiato un volto poco noto agli occhi dei telespettatori e molto somigliante ad una veterana della TV quale é la dama del trono over a Uomini e donne, Gemma Galgani. “C’è un po’ di Gemma Galgani in questa Wilma”, ” Pensavo fosse Gemma”, si legge tra i commenti social di chi ritiene poco riconoscibile Wilma Goich in quanto “vip”. Poi, sempre tra gli internauti, c’é chi contesta che tra i due concorrenti ufficiali non vi sia neanche un “giovane”: “Ma i giovani?”, “casa di riposo GF vip”, si legge tra le contestazioni social.

La presentazione di Wilma Goich sulla pagina IG del Grande Fratello vip 7

“Si prepara a vivere una delle esperienze più incredibili della sua vita- si legge tra le righe della caption riportata per iscritto a corredo della prima clip di presentazione di Wilma Goich, postata dalla pagina Instagram del Grande Fratello vip-. Il suo mantra? Rimettersi sempre in gioco. Wilma Goich entrerai ella Casa di GF vip”.

Forse non tutti sanno che Wilma Goich é stata in passato una cantante e ha sposato Edoardo Vianello. Purtroppo per l’artista, nel 2020 é venuta a mancare la figlia Susanna Vianello.

Il Grande Fratello vip 7, quindi, per Wilma Goich rappresenta non solo un’importante vetrina e un trampolino per rilanciare la sua carriera artistica, ma al contempo anche una svolta personale importante dopo il lutto che l’ha coinvolta come madre, quello della morte della figlia, che resta per lei un dolore molto forte.











