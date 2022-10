Wilma Goich, “Alla mia età avrei dormito con tutti voi”/ L’attacco a Pamela Prati…

Wilma Goich mette in guardia gli inquilini: “Fino a oggi mi sono trattenuta ma…”

Wilma Goich prende le difese di Patrizia Rossetti. Nella casa del Grande Fratello Vip nelle scorse ore c’è stata un’accesa discussione tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. A scatenare la rabbia della Rossetti è stata una richiesta fatta da Pamela Prati alla produzione. La showgirl ha infatti ottenuto una stanza singola con bagno privato e questa agevolazione ha fatto perdere le staffe alla Rossetti che invece si è sentita discriminata: “Perché lei si merita la camera singola?. “Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa**e perché mi hanno già rotto i cogl***.Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene”. Mentre entrambe erano intente a litigare, Wilma Goich si trovava in giardino a parlare con gli altri inquilini della casa.

Wilma ha espresso la volontà di cambiare atteggiamento in quanto finora è stata troppo intransigente: “Ho chiaro da che parte sto tra loro due. Fino a oggi mi sono trattenuta su tutto, ma da domani si cambia. Voi non mi conoscete bene, ma io fuori sono una grande rompi balle e di quelle grosse. Anche in confessionale ho detto che da qui in avanti mi esporrò su tutto. Pensate che loro in confessionale mi hanno detto ‘tu che hai una carriera più lunga e grande degli altri ti lamenti meno’. Ma vedrete adesso… Ora si cambia preparatevi che sparo tutto quello che penso e non mi ferma nessuno”.

Wilma Goich ha poi spiegato di aver saputo dell’assegnazione della camera singola prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Edoardo Vianello non ha però compreso la scelta di Pamela Prati che avrebbe fatto a differenza sua un’esplicita richiesta alla produzione. Wilma Goich ha infatti spiegato agli altri inquilini: “La camera singola di Pamela, non capisco. Io alla mia età avrei anche dormito con tutti voi. Prima di entrare ero convinta di dormire nelle camere classiche con gli altri. Quando mi hanno avvisata della mia cameretta con bagno? Guardate che è successo poco prima di entrare, quando ero in hotel qui. Mi hanno chiamata gli autori dicendomi che mi avrebbero dato una camera tutta per me. Io felicissima ho detto ‘ok grazie mille adesso potete chiedermi di fare tutto’. Però davvero non me lo immaginavo”. Wilma Goich ha deciso di essere sempre chiara e diretta ma ora ha deciso di non tenere più nascosto il suo carattere. Wilma ha deciso di vivere questa esperienza in modo trasparente senza lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri.

