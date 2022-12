Wilma Goich choc su Edoardo Vianello: “Metteva zizzania tra me e mia figlia”/ “Con i miei soldi ha pagato…”

Wilma Goich, dure dichiarazioni contro l’ex marito Edoardo Vianello: “Ero io che non volevo sposarmi”

Lunedì scorso Wilma Goich, in diretta al Grande Fratello Vip 2022, ha scoperto alcuni passi del libro appena uscito dell’ex marito Edoardo Vianello che la riguardano. In questo il cantante smentisce alcune dichiarazioni fatte da Wilma, tra cui i vari tradimenti di lui, e accusa invece lei di essersi innamorata di un altro quando stavano ancora insieme.

La reazione di Wilma a queste parole arriva dopo la puntata, in un duro confessionale in cui la Goich smentisce passo per passo ciò che Vianello ha detto su di lei. “Lui furbo che ha fatto uscire il libro proprio mentre stavo al Grande Fratello. – esordisce nel confessionale prima della disamina, che inizia così – Lui non si voleva sposare? La verità è che ero io che non mi volevo sposare! Lui si è sposato tre volte quindi probabilmente nel matrimonio ci crede!”

Wilma Goich poi continua: “Tra l’altro l’incidente è successo d’estate e lui non poteva più cantare. – arriva così una dura accusa – Io ho lavorato per due anni consecutivi senza vedere una lira! Io non avevo nemmeno il conto corrente, non ho dato una lira a casa mia, io ho dato tutto a lui per pagare le cose che doveva pagare. Lui ha pagato non solo i suoi danni ma anche i mutui dei suoi appartamenti dei quali non mi ha lasciato niente.”

La cantante dunque conclude: “Noi abbiamo passato anni di felicità e amore nonostante le corna… Anche quando c’era mia figlia è riuscito a mettere zizzania tra me e lei dicendo cose non vere che io poi ho smentito”

