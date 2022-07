Wilma Goich concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ Secondo alcune indiscrezioni…

Wilma Goich in trattativa per il Grande Fratello Vip, l’indiscrezione

Wilma Goich sarebbe in trattativa per partecipare al Grande Fratello Vip. Dopo il terribile lutto che l’ha colpita, la cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello sarebbe pronta a guardare avanti. Wilma ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa della figlia Susanna. Un lutto terribile e inaspettato da cui Wilma non si è più ripresa. Qualche mese fa al Settimanale Chi, Wilma Goich aveva dichiarato di aver preso in considerazione l’idea di partecipare al reality: “Oggi vivo per mio nipote e con i ricordi. Quando sono sola piango, ma in compagnia sto bene e il GF Vip potrebbe regalarmi queste emozioni. Sarebbe una sorta di terapia. Sarebbe un modo per tornare in pista”. Una richiesta velata che Alfonso Signorini potrebbe aver preso in considerazione stando alle indiscrezioni delle ultime ore.

Wilma Goich non ha mai nascosto i suoi momenti di sconforto e malinconia e a quanto pare ha pensato a questa soluzione come una possibile terapia. Il suo nome sembrerebbe essere ormai certo anche se al momento non è trapelata nessuna conferma al riguardo. Sarebbe una bella occasione per Wilma per raccontarsi e per lanciare un messaggio importante a quelle madri che come lei stanno vivendo lo stesso calvario.

Wilma Goich e il ricordo della figlia Susanna: “Non ho pianto per mesi e poi…”

Wilma Goich aveva parlato della figlia Susanna in una toccante intervista a Oggi è un altro giorno. L’ex moglie di Edoardo Vianello aveva voluto ricordare in quell’occasione la figlia morta nell’aprile del 2020. Susanna è deceduta a causa di un tumore e quando erano comparsi i primi sintomi la famiglia aveva pensato ad una sciatica senza immaginare che in realtà si trattava di un tumore già in metastasi. Un grande dolore per Wilma Goich che nell’intervista a Serena Bortone aveva rivelato: “Non ho pianto per quattro mesi, poi ho cominciato a sciogliermi, bastava che pronunciassi il suo nome e scoppiavo in lacrime. Un giorno sono venute a trovarmi due sue amiche e mentre stavamo parlando ricordandola, il mio telefono si è acceso ed è improvvisamente comparsa la scritta “Io sono qua”. Nessuno aveva mandato messaggi e poi improvvisamente il testo è scomparso”. La donna che avrebbe compiuto 50 anni a luglio 2020, era una nota speaker radiofonica di Radio Italia Anni 60 e che aveva collaborato con Fiorello per il fortunatissimo Edicola Fiore: i due erano legati da una grandissima amicizia.

Wilma Goich vive al momento con il nipote: “Il dolore non passerà mai. Dicono che questi dolori si metabolizzeranno, ma questi dolori non si metabolizzano. Io ti dico che il dolore c’è e non passerà mai. È una cosa che non può passare, è una cosa che sta dentro. Uno cerca di essere forte, fa di tutto per esserlo perché comunque la vita continua, sennò muori pure tu. Io ho un nipote che amo da morire, Lorenzo che va per i 24, un ragazzo d’oro”, aveva raccontato a Domenica Live.











