Wilma Goich/ “Dopo la morte di Susanna torno a cantare con Edoardo Vianello”

Wilma Goich annuncia, sulle pagine del settimanale Chi, il ritorno de I Vianella, lo storico duo costituito insieme all’ex marito Edoardo Vianello. La Goich e Vianello sono stati sposati dal 1967 al 1981 e hanno avuto una figlia, Susanna, scomparsa lo scorso 7 aprile 2020. È proprio la tragica morte della figlia, a causa di un tumore, che ha fatto riunire la celebre coppia degli anni Settanta: “Canteremo una canzone si chiama “Più amore di così”, un brano che Renato Zero ha scritto dopo la morte di Susanna”, ha rivelato la cantante a Francesco Fredella. I due ex coniugi sono pronti a incidere questo pezzo ma hanno deciso di aspettare la fine della pandemia per per cantante insieme. Susanna Vianello è morta in un mese: “Quando le hanno diagnostico quel maledetto tumore era già al quarto stadio e non aveva mai avuto un colpo di tosse. Aveva solo un mal di schiena strano”.

Wilma Goich: torna a cantare dopo la morte della figlia Susanna

È già passato un anno dalla morte della figlia Susanna, ma Wilma Goich ancora oggi alterna giorni in cui sta bene a giorni in cui piange in continuazione: “Quel giorno sono morta anch’io. Vado avanti ma sono morta dentro. La mia vita è completamente vuota. Mi è anche passata la voglia di cantare”, ha confessato sulle pagine del settimanale Chi. La Goich si prende cura del nipote Gianlorenzo, 23 anni, figlio di Susanna: la nonna cucina, lava e stira per lui. Dopo la morte della madre, il ragazzo ha deciso di andare a vivere con un paio di amici. La Goich e Vianello hanno un buon rapporto con il nipote, anche se con la nonna c’è maggiore confidenza. Oggi I Vianella sono in ottimi rapporti: “Ci sentiamo sempre. Anche con l’attuale moglie di Edoardo i rapporti sono distesi, c’è armonia finalmente”, ha raccontato Wilma a Francesco Fredella. Ricordiamo che dal 2006 Vianello è sposato con Elfrida Ismolli.

