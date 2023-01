Wilma Goich, gaffe al GF Vip: “Mikado? Mi fanno male alla pancia “/ Signorini: “Ma è il nostro sponsor!”

Wilma Goich, gaffe al GF Vip sui Mikado: “Non li mangio, mi fanno male alla pancia”

Si consuma una simpatica gaffe in diretta al Grande Fratello Vip 7 nel corso della diretta del 9 gennaio 2023. La protagonista è Wilma Goich che viene convocata da Signorini per un confronto con Dana Saber dopo i dissapori che le hanno viste protagoniste nei giorni scorsi. “Dana vuoi offrire un Mikado a Wilma?” chiede simpaticamente Signorini alla Saber che sta mangiando i famosi snack al cioccolato; “No, io non posso mangiarli!” è la replica di Wilma.

“Non avevo dubbi”, replica Signorini, credendo che la Goich non abbia accettato perché ad offrirli è Dana; tuttavia la cantante specifica: “Non posso mangiarli perché mi fanno male alla pancia!”

Signorini difende i Mikado dopo la gaffe: “Sono il nostro sponsor! Io li mangio sempre”

Quest’ultima frase viene mal interpretata da Alfonso Signorini che crede in una gaffe di Wilma Goich: “Ma come fanno male alla pancia, è il nostro sponsor! Viva i Mikado! Tutta la vita i Mikado!” ci mette allora una pezza il conduttore. Wilma però chiarisce che è a lei che fanno male: “No, ma è perché ne ho mangiati troppi!” chiarisce. “Io mangio Mikado dal mattino alla sera e guarda che linea!” conclude però Signorini, smorzando la gaffe.

