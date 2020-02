Wilma Goich/ “Io rosicona? Forse Frida che ha cantato una canzone dei Vianella…”

Continua la polemica a distanza tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello dopo la scelta del cantante di esibirsi con la nuova moglie Frida Ismolli in un brano dei “Vianella” durante la festa dei suoi 80 anni a Roma. Ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, la Goich ha ribadito quanto detto nei giorni scorsi: “Anche il figlio ha detto che non ha fatto una cosa carina, era la nostra canzone. Se lei va sul palco a cantare una canzone mi sta benissimo, però se tu canti un mio brano in mia presenza devi dire che è uno scherzo. Non che Edoardo dice “i Vianella si rinnovano e cantano una canzone dei Vianella”. Allora se è così i Vianella non sono più Edoardo e Wilma ma Edoardo ed Elfrida. Io esagerata? No, perché mi hanno chiesto perché non cantassimo più insieme. Io ho risposto che non mi è piaciuto e che lui sta bene lì e io sto bene qui“.

WILMA GOICH: “IO NON CE L’HO CON FRIDA ISMOLLI MA CON EDOARDO VIANELLO”

Wilma Goich ha continuato: “Io devo lasciare in pace Edoardo Vianello? Ma è pazzesco! Io non ho mai neanche alzato il telefono per dire ‘ciao’. Io non ho mai disturbato nessuno. E proprio per questo motivo voglio che gli altri non disturbino me“. Poi la stoccata nei confronti di Elfrida Ismolli: “Io rosicona? Forse rosicona è chi sale sul palco e canta una canzone mia“. Dal canto suo la nuova moglie di Edoardo Vianello ha voluto inviare un videomessaggio spiegando la sua versione dei fatti: “Ti mando questo video perché nelle altre puntate ho sentito delle inesattezze. Io sono sposata con Edoardo da 14 anni e viviamo insieme da 22. Ti posso garantire che conosco Edoardo meglio di tutte le altre. Le cose che Wilma ha detto sono inesatte. Sono pronta a rispondere e a dire la verità”. Dopo il videomessaggio, Wilma ha chiarito: “Lei agguerrita? Fa male, io ce l’ho con Edoardo che ha sbagliato, non con lei. Voglio capire se Edoardo ha bisogno di essere difeso da lei“.

