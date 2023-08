Wilma Goich “Morte di mia figlia non la supererò mai”/ “Edoardo Vianello amore della mia vita”

Wilma Goich è stata intervistata stamane da Uno Mattina Estate, su Rai Uno: “Ho capito subito, fin da piccolissima, che mi sarebbe piaciuto cantare – ha esordito la cantante – a tre anni ho cantato la mia prima canzone. Poi sono andata a scuola però sempre cantando, ho fatto sette anni di canto”. In studio passa quindi il video de Le colline sono in fiore, una delle hit di Wilma Goich, e Tiberio Timperi ha ricordato un annedoto sul regista Rai Michele Guardì e su quella canzone: “E’ molto legato – ha confermato a Wilma Goich – perchè quando dalla Sicilia è venuto su, una delle prime canzoni che ha ascoltato è stata proprio questa”.

L’artista ha proseguito: “Io canto da una vita, forse anche due, e ieri sera ero in sala di registrazione per cantare nuove canzoni. Io avevo deciso di non cantare più dopo che è mancata mia figlia, ho perso la voglia di fare questa vita, ma lei stessa non vorrebbe che io smettessi e mi ha dato di nuovo la forza di riprendermi e di ritrovare la gioia di sentire canzoni, di sentirmi contattata e ieri sera sono stata in sala dopo tanto tempo, era una vita che non andavo, ci ho impiegato un po’ a ingranare ma sono contenta”.

WILMA GOICH: “MIO NIPOTE E’ LA GIOIA DELLA MIA VITA”

Wilma Goich ha quindi parlato di nuovo della morte della figlia: “Il dolore di mia figlia non andrà mai via, la perdita di una figlia è indescrivibile, è una cosa talmente innaturale che non riesci a metabolizzare, non ce la fai neanche con il tempo. Ti abitui ma non all’assenza, io la vedo, la sento, ci parlo, eravamo molto unite, non è facile. Diventa un’abitudine ma io ci convivo con quest’abitudine. Dio c’è? Certo, è per questo che sento mia figlia così vicina”.

Sul suo nipote: “Vive con me, è la gioia della mia vita, ci voleva, ha compiuto 26 anni ed è un ragazzo d’oro, bello, pulito, carino. Io sono una nonna rompipalle. E’ il mio eroe, io gli do la mia vita e lui mi sta dando la sua, ci facciamo forza a vicenda”. Sul suo grande amore infine Wilma Goich ha concluso: “Edoardo Vianello è stato il grande amore della mia vita, per me era per sempre. Ho avuto alcune storie, non tantissime, ma quando uno ha un grande amore poi rimane solo quello”.

