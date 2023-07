Wilma Goich ricorda la figlia Susanna Vianello per il compleanno/ Lo struggente messaggio

Wilma Goich e il ricordo della figlia Susanna Vianello

Wilma Goich convive con il dolore costante per la morte della figlia Susanna Vianello, venuta a mancare nel 2020 dopo aver combattuto contro la malattia che non le ha lasciato scampo. Un dolore che ha travolto la cantante che è riuscita lentamente a rialzarsi grazie alla presenza nella sua vita del nipote a cui si dedica completamente e degli altri affetti. Convivere con la perdita di una figlia non è affatto facile come ha più volte spiegato la stessa cantante nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip che le ha permesso anche di tornare a cantare.

“La sua morte è stata uno shock indescrivibile. Mi manca mia figlia e il fatto di essere chiamata mamma. È questo che mi manca. Mi è crollata la casa addosso, pian piano ricostruisci. Devo portare mia figlia con me in maniera allegra, la devo riavere felice. Devo sapere che lei è felice dove sta, mi auguro che lo sia. Le lacrime sono inevitabili, perché è il cuore. Tutte le mattine alle 09 mi dava il buongiorno, ma prima mi diceva: “Mami come va?”. Qui ho ritrovato la voglia di cucinare, di essere utile agli altri, avevo perso tutte le voglie, anche quella di cantare”, ha detto alle telecamere del reality show.

Le parole per il compleanno

Nel giorno in cui Susanna Vianello avrebbe compiuto gli anni, il dolore, per Wilma Goich, è ancora più grande. La cantante, però, ha scelto di non ignorare questo giorno e ricordarlo con una dolcissima foto. Sul proprio profilo Instagram, così, la Goich ha pubblicato uno scatto della figlia Susanna per farle gli auguri.

“Buon compleanno amore mio. Vorrei scriverti tante cose ma ti scrivo solo che non ti dimentico e che la mia vita è vuota senza te. Mi manchi”, il messaggio della Goich.













