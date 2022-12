Wilma Goich: “Non ho mai tradito Edoardo Vianello”/ “Gli dissi una bugia perché ero stanca”

Wilma Goich replica alle dichiarazioni dell’ex marito Edoardo Vianello: “Non l’ho mai tradito!”

Edoardo Vianello, nel libro appena pubblicato, racconta la storia d’amore con Wilma Goich e svela che questa sarebbe finita quando lei gli avrebbe rivelato di amare un altro uomo. In diretta al Grande Fratello Vip lei smentisce e chiarisce com’è nata quella frase.

MIMMA FUSCO, COMPAGNA ATTILIO ROMITA/ Lui si scusa "Ho esagerato con Sarah Altobello"

“Non corrisponde alla verità. Io non amavo un’altra persona, tanto che dopo pochi mesi ci siamo trovati a fare una serata insieme e dopo anche a cena; lì gli ho detto che quella sera in cui gli dissi di avere un altro uomo stavo scherzando. Lo avevo detto perché ero stanca. Cosa disse lui? ‘Domani andiamo dall’avvocato'” La frase dunque c’è stata ma è stato un modo di Wilma per chiudere la tormentata storia con Edoardo.

Grande Fratello Vip 2022, 21a puntata/ Diretta: Sarah e Attilio, complicità si fa hot

Wilma Goich: “Io amare un altro uomo? Falso. L’ho detto perché ero stanca”

Wilma ha quindi ammesso di non aver mai tradito suo marito: “Se io l’ho tradito? Dopo la rottura vivevamo in una casa separatamente. Lui si faceva i fatti suoi e io ho conosciuto un’altra persona con la quale poi sono stata sette anni. Eravamo già andati dall’avvocato”. Edoardo nel libro parla di qualche piccola avventura senza significa di cui ricorda a malapena, Wilma però svela retroscena che lo incastrano: “Ho una cartellina con le sue lettere di perdono, di scuse, in cui mi diceva che ero la donna della sua vita, con anche un regalo… me la lasciava in bagno e lo faceva ogni volta che io scoprivo un tradimento.”

LEGGI ANCHE:

Wilma Goich "Edoardo Vianello aveva agenda con 600 nomi di donne"/ "Voleva record..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA