Wilma Goich “Sanremo? Sì, ma con un brano scritto da Tiziano Ferro”/ “Al GF Vip…”

È stato un intervento ricco di spunti giornalistici e di notizie quello effettuato oggi, lunedì 13 settembre 2021, da Wilma Goich sulle frequenze di Rtl 102.5 News, all’interno della trasmissione “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e da Simone Palmieri. Inevitabilmente, dopo avere svelato di essere attualmente nel limbo degli indecisi (l’artista sta valutando la possibilità di tornare a cantare, ndr), è arrivata la fatidica domanda che viene formulata a tutti i grandi artisti della musica italiana: perché non fare un ritorno in grande stile sul palco del teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2022?

Immediata è giunta la risposta della Goich, che ha lasciato aperto uno spiraglio importante in termini di una sua partecipazione alla kermesse canora in landa matuziana: “Non faccio programmi, perché è in grado di sconvolgere e di stravolgere qualsiasi pianificazione. Per tornarci, tuttavia, bisognerebbe avere un pezzo eclatante, magari scritto da Tiziano Ferro (o anche da altri autori famosi), che io adoro. Una canzone bellissima, che non solo sia bella, ma che valorizzi anche me. Potrei avere delle soddisfazioni, non certo la felicità, che non proverò mai più in vita mia”.

WILMA GOICH: “IO AL GRANDE FRATELLO VIP? SICURAMENTE, PER COME SONO FATTA, SCONVOLGEREI IL REALITY”

Successivamente, c’è stato spazio anche per una suggestione televisiva, dal momento che Wilma Goich in passato ha dimostrato di non temere le telecamere, rivestendo addirittura il ruolo di conduttrice del quiz “Tris” insieme a Mike Bongiorno. Considerata la sua scioltezza in tv, ci sarebbe spazio per una sua partecipazione al Grande Fratello Vip? “Se varcassi la porta rossa ed entrassi nella Casa, penso che sconvolgerei il reality! Per come sono fatta io – a parte le mie tristezze – continuo a vivere il resto della mia vita, consapevole che il dolore che mi porto dietro è come un bagaglio di cui non potrò mai liberarmi. Tuttavia, dentro di me ho una vita trascorsa e un’altra che deve ancora arrivare, piena di cose”.

Infine, una battuta sulla città di Napoli, con la quale vanta un rapporto speciale: “Gli amici partenopei che ho quasi non si contano, il capoluogo campano è meraviglioso. E poi, non posso non menzionare il teatro che ho fatto lì, insieme a Gianfranco D’Angelo”.



